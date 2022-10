El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, s’estrenarà aquest dilluns davant del potent lobi que conforma l’Institut de l’Empresa Familiar (IEF), que celebra a Càceres el seu congrés anual. Després de la intervenció de Pablo Casado en la trobada de l’any passat, les companyies d’aquesta entitat podran comprovar si s’han produït molts canvis en el full de ruta del principal partit de l’oposició.

Sense gairebé oponents –el president del Govern, que va donar positiu en covid, no ha assistit a les últimes cites d’aquesta organització i tampoc tenia previst assistir a la d’aquest any– Feijóo podrà detallar als empresaris els seus plans econòmics. Aquesta cita es produeix en plena batalla fiscal, iniciada pel president de la Junta d’Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, a l’anunciar la supressió de l’impost del patrimoni, com ja va fer Madrid.

Altres comunitats governades pels populars s’han sumat a aquesta carrera de mesures tributàries, incloses comunitats socialistes, com la valenciana, presidida per Ximo Puig, tot i que amb un altre tipus d’iniciatives. Finalment el Govern també ha donat a conèixer els seus plans, amb rebaixes fiscals a les rendes mitjanes i baixes, els autònoms i les pimes i un impost temporal als patrimonis de més de tres milions que, de facto, introdueix el gravamen en territoris que van optar per suprimir Patrimoni, com Madrid o com farà Andalusia, però la recaptació serà per a l’Estat.

El XXVè Congrés Nacional de l’Empresa Familiar comptarà amb la presència del rei Felip VI, que presidirà la inauguració. Per part del Govern participarà la ministra d’educació, Pilar Alegría, que al seu torn és portaveu nacional del PSOE, en un debat sobre Empresa i Educació. L’any passat, l’encarregada d’intervenir en aquest conclave, que es va celebrar a Pamplona, va ser la ministra d’Indústria, Reyes Maroto.

El lema escollit per a la trobada d’aquest any és ‘El latido de España’, i vol destacar que «el país es mou i progressa gràcies a la contribució de la societat civil i de les més d’un milió d’empreses familiars que cada dia aixequen la persiana amb la il·lusió de fer alguna cosa per la seva comunitat», segons fonts de l’organització.

En aquest congrés s’estrenarà el president de l’Institut de l’Empresa Familiar, Andrés Sendagorta, que al seu torn és president de l’enginyeria Sener, elegit fa uns mesos en substitució de Marc Puig (Grup Puig).

Les empreses familiars representen a Espanya el 70% de l’ocupació i el 60% del producte interior brut (PIB). Alguns dels socis de l’IEF, en el qual estan integrats al voltant d’un centenar de les firmes més grans controlades per parents, són empreses centenàries.

Entre les iniciatives tradicionals en aquesta trobada és l’enquesta interactiva entre els assistents que es realitza sobre la situació política i econòmica, en la qual es plasmen a més les seves previsions, entre altres coses, de negoci, creixement i creació d’ocupació. Aquesta enquesta ja compta amb una sèrie històrica de 16 anys i s’ha convertit en una referència imprescindible per a analistes i serveis d’estudis.

En la cita de l’any passat, amb prou feines al voltant d’un terç de les companyies d’aquest tipus tenien previst augmentar la plantilla. En aquell moment veien la situació econòmica amb una valoració de 4,95 en un a escala de 0 a 9; davant del 4,1 d’un any enrere. El 2017 va ser l’any en què es va arribar a la valoració més elevada, amb 6,22, per després començar a descendir el 2018, el 2019 i el 2020.

Un altre dels directius que s’estrenarà en aquest fòrum és el conseller delegat d’Inditex, Óscar García Maceiras, que pronunciarà una ponència sobre el gegant tèxtil espanyol que ha revolucionat el món de la moda.

Una de les novetats que presenta aquest XXVè Congrés Nacional de l’Empresa Familiar és comptar amb la presència d’un país convidat especial. En aquest cas, Portugal. Un grup d’empresaris familiars del país veí anirà a l’esdeveniment i es desenvoluparà, a més, una taula rodona sobre les singularitats de les empreses familiars lusitanes, en la qual participaran José Luis Simões, president del Grup Luis Simões; Jorge de Melo, CEO del Grup Sovena; i María Inés dona Mota, membre del Comitè Estratègic de Sostenibilitat del Grup Mota-Engil.

La història de l’IEF està marcada per les principals companyies d’aquestes característiques, representades en els seus presidents. Després de Leopoldo Rodés, que va ser el primer president, de 1992 a 1995 i Mariano Puig, de 1995 a 1997, van seguir en mandats de dos anys, amb una única excepció amb Juan Roig (Mercadona), que ho va ser tres anys; José María Serra (Catalana Occident); Rafael del Pino (Ferrovial); José Manuel Lara Bosch (Planeta); Alfonso Soláns (Pikolín); Juan Roig; Simón Pedro Barceló (Barceló); Isak Andic (Mango); José Manuel Entrecanales (Acciona); Javier Moll (Prensa Ibérica) Ignacio Osborne (Osborne) Francisco J. Riberas (Gestamp), Marc Puig (Puig) i Andrés Sendagorta (Sener).