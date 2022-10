La Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flequers insta les administracions a adoptar mesures "immediates, reals i efectives" per reduir la "desbocada" pujada dels costos de producció necessaris per elaborar el pa, especialment els energètics. Adverteix del risc d'una progressiva desaparició de fleques artesanes, tradicionals i de proximitat i, per això, reclama solucions que contribueixin a garantir la viabilitat del teixit productiu d'aquest sector, format majoritàriament per autònoms, micro i petites empreses. Molts negocis "es van haver d'endeutar durant la pandèmia i ara es veuen obligats a retornar els crèdits en un context, a més, de pujada dels tipus d'interès i de retallada dels crèdits bancaris", assenyala la Federació.

Els flequers catalans denuncien que el sector "està fent un gran esforç" per mitigar l'impacte en el consumidor final de l'increment dels costos de producció (energia, combustibles i matèries primeres) que han d'assumir per elaborar el pa, fins i tot amb la "reducció dels marges empresarials". "Aquesta situació està posant en risc la viabilitat de moltes empreses i negocis que, en cas de perllongar-se, es poden veure obligats a tancar definitivament amb la consegüent reducció del teixit productiu i comercial del sector", alerten.

La Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flequers sosté que la pujada del preu dels aliments és conseqüència d'aquest increment dels costos de producció i, per això, considera que mesures anunciades com ara topar els preus o fomentar la distribució a les grans superfícies de determinats productes bàsics a preus reduïts "no són cap solució". "Poden tenir efectes molt negatius per als petits operadors –que no disposen de marge per assumir aquestes mesures-, provocant una concentració de les compres a les grans superfícies, en contra del petit comerç que veuria reduïda la seva facturació i les seves vendes, causant a curt i mig termini el tancament de molts petits negocis i la consegüent destrucció de molts llocs de treball", adverteix l'entitat.

A més, els flequers remarquen que el sector ve de dos anys de pandèmia en què "moltes empreses van veure reduïda la seva facturació i que es van haver d'endeutar per poder subsistir".

Davant aquest context, la Federació reclama que es consideri la fleca artesana i tradicional un sector estratègic del teixit productiu i comercial del país, a l'hora de prendre decisions i prendre mesures d'impuls, suport i ajuda als sectors més afectats per la situació de crisis econòmica actual. Així mateix, insta les administracions a adoptar mesures per reduir l'increment dels costos de producció, sobretot els energètics, i per garantir la liquiditat de les empreses, molts negocis familiars.

Els flequers proposen que part dels recursos obtinguts pels nous impostos anunciats destinats a gravar els grans beneficis de les empreses energètiques es destinin a subvencionar els costos energètics que pateixen els elaboradors i comerciants del sector flequer. A la vegada, demana que les mesures fiscals que s'adoptin "tinguin en compte la greu situació que estan patint les petites empreses i el petit comerç", i que es legisli "posant com a prioritat garantir la viabilitat futura del teixit empresarial i comercial".

Finalment, la Federació reclama que "no s'adoptin mesures intervencionistes" sobre el peu o comercialització dels aliments bàsics, entre ells el pa, ja que "la pujada actual dels preus dels aliments no es causa de l'increment dels marges empresarials, sinó de la desmesurada pujada dels costos de producció". En aquest sentit, considera que algunes de les mesures anunciades "beneficiaran exclusivament els grans operadors del mercat en perjudici dels petits establiments de proximitat, que veuran reduïda la seva quota de mercat per l'efecte crida cap a les grans superfícies". Això, provocarà "la destrucció del petit comerç, i en conseqüència, l'eliminació de la competència amb el consegüent perjudici per als consumidors", alerten els flequers catalans.

La Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flequers està integrada pel Gremi de Flequers de Barcelona, el Gremi de Flequers de la Província de Barcelona, el Gremi de Forners de les Terres de Lleida, el Gremi de Flequers de les Comarques Gironines i la Federació d'Industrials Forners de Tarragona, que formen el conjunt de gremis i associacions més representatius de la fleca catalana. Representen, en conjunt, a més de 4.800 empreses, més de 7.100 establiments i donen feina a unes 34.000 persones en els sectors de la fabricació, elaboració i comerç de productes de pa, fleca, confiteria i pastisseria de Catalunya.