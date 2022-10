Els viatges en trens de Mitjana Distància van créixer un 40% el mes de setembre i en trens de Rodalies un 24% respecte al mateix mes de l’any passat, gràcies a l’impuls que ha suposat en la mobilitat la gratuïtat dels viatges en el transport ferroviari, una de les mesures aprovades pel Govern per combatre la crisi provocada per la guerra a Ucraïna.

Així ho ha informat la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durant la seva intervenció a Nueva Economía Fórum, on ha detallat que ja s’han demanat 1,5 milions de bons gratuïts i que l’objectiu és arribar als 2 milions fins que acabi l’any.

«Aquesta mesura està funcionant. Al setembre s’ha incrementat en més d’un 24% els viatges en Rodalies respecte a l’any passat i un 40% en Mitjana Distància, alhora que es contribueix a disminuir el trànsit d’accés a les ciutats», ha assenyalat la ministra. Amb aquestes dades, la titular del Ministeri de Transports ha precisat que l’estalvi per al medi ambient és de 118 milions de litres de gasolina i fins a 360.000 tones d’emissions de diòxid de carboni (CO2 a l’atmosfera, respecte al fet que si tots aquests viatges s’haguessin fet amb cotxe.

Sánchez també ha anunciat l’obertura aquest dilluns d’una nova convocatòria de subvencions a la formació en el transport i mobilitat per 11 milions d’euros, centrada en la sostenibilitat i digitalització per a 12.000 persones fins al desembre del 2025, en què es pot augmentar la quantitat d’ajudes fins als 33 milions d’euros. Així mateix, dijous passat es va tancar la segona convocatòria de 500 milions d’euros amb l’objectiu que els municipis implantin zones de baixes emissions, renovin flotes de transport o converteixin en zona de vianants carrers, per a la qual s’han rebut sol·licituds per més de 730 milions d’euros.

Finalment, la ministra ha fet balanç de les mesures aprovades pel Govern en el marc de la invasió d’Ucraïna, amb aproximadament 11.000 milions d’euros mobilitzats en el primer semestre, gairebé 4.700 milions vinculats al seu Ministeri. En cas de no haver-se pres aquestes mesures, ha assenyalat que l’IPC hagués escalat el 15%, enfront del 9% en què va tancar el setembre.