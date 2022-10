L'atur a Catalunya continua pujant i el setembre es tanca amb 3.373 desocupats més que a l'agost, un 0,96% més. Així, el nombre total d'aturats és de 354.318, segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social, i segueix la dinàmica de pujada que va iniciar al juliol. Ara bé, en comparació amb el setembre de l'any passat, el nombre de desocupats ha caigut en 24.152 persones, un descens del 6,3%, una taxa més moderada que la dels darrers mesos. La xifra d'aturats se situa en els nivells més baixos en aquest mes des del 2008, una xifra històricament baixa. Després d'un mes a la baixa, a Catalunya les afiliacions han pujat en 20.602 persones (+0,57) respecte de l'agost, segons les dades del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social.

En el conjunt de l'Estat, l'atur ha pujat al setembre en 17.679 persones, el que suposa un 0,6% més que a l'agost, fins als 2.941.919 desocupats. Així, tot i la tendència a l'alça –que va iniciar-se al juliol després de pràcticament més d'un any de baixada-, el nombre d'aturats s'ha mantingut per sota del llindar dels tres milions de desocupats. Segons el Ministeri, es tracta d'un increment més moderat de l'habitual per aquest més, que de mitjana ascendeix en 46.307 persones entre 2008 i 2019.

En el novè mes de l'any Catalunya ha estat la segona comunitat de l'Estat on més ha pujat l'atur en xifres absolutes, només superada per Andalusia (6.785 aturats més que a l'agost). Per darrere de Catalunya s'ha situat Astúries (+2.565) i Galicia (+2.197).

Si es compara amb l'any anterior, hi havia 134.794 empleats més (+3,87%) a Catalunya. El nombre de treballadors que cotitzen a la Seguretat Social ha crescut també al conjunt de l'Estat amb 29.286 afiliacions més que al setembre (+0,15%) i 649.176 més que els registres de l'any passat (+3,32%).

Segons el Ministeri, es tracta d'un increment més moderat de l'habitual per aquest més, que de mitjana ascendeix en 46.307 persones entre 2008 i 2019. En comparació amb el setembre de l'any passat, a l'Estat hi ha 315.883 persones menys a l'atur (-9,7%). Igual que a Catalunya, el total de persones sense feina en un mes de setembre és el més baix des del 2008.

L'atur puja a tot Catalunya

El mes de setembre està tradicionalment marcat per la campanya d'estiu, que aquest any s'ha escurçat per l'avançament del calendari escolar. Des de l'any 2010, l'atur registrat ha pujat en el mes de setembre, excepte el 2018 (-0,09%), el 2020 (-0,5%) i, l'any passat va registrar la caiguda més intensa des del 2007 (-3,2%) per la comparació amb el setembre del 2020, quan encara hi havia restriccions generalitzades per combatre la covid.

L'atur ha pujat a totes les demarcacions catalanes, amb Lleida al capdavant (+4,77%). A Girona s'han registrat un 3,54% d'aturats més, a Tarragona un 1,89% i a Barcelona un 0,22%. L'increment de desocupats l'ha impulsat els serveis, menys a les comarques barcelonines on els serveis s'han comportat millor (-702 desocupats). En el cas de Lleida, prop de la meitat dels nous aturats provenen del sector de l'agricultura i s'han quedat sense feina després de les campanyes d'estiu (+2.109).

Les dones continuen sent majoria en les llistes dels serveis d'ocupació, però el percentatge sobre el total s'ha rebaixat fins al 57,3% aquest mes (203.232). Així mateix, el pes dels joves de menys de 25 anys s'ha reduït i ha passat de superar el 5% al 3,11%, amb 11.051 aturats.

Pel que fa al col·lectiu de treballadors estrangers, Catalunya ha tancat el mes de setembre amb 68.307 aturats, 3.796 menys que a l'agost (5,88%). En termes interanuals, representa un 5,27% menys.

El sector serveis impulsa la pujada de l'atur

La pujada de l'atur català s'ha concentrat en el sector serveis, que ha registrat 1.503 persones més, és a dir, concentra un 44,5% dels nous desocupats. L'atur també ha pujat en la indústria (+278 persones) i l'agricultura (+557 persones). En canvi, ha baixat a la construcció, amb 212 aturats menys que a l'agost.

Un 49% dels contractes són indefinits

Nou mesos després de l'entrada en vigor de la reforma laboral es noten els efectes en la contractació, amb menys signatures però més treballadors amb contracte indefinit. En aquest setembre s'han signat 265.006 contractes a Catalunya, 57.084 més que a l'agost (27,45%). En comparació amb el setembre de l'any passat, el nombre de contractes signats ha caigut en 14.408 firmes, el que es tradueix en un descens del 5,16%.

Durant el mes de setembre s'han formalitzat 130.845 contractes indefinits, el que representa un 53,78 més que el mes anterior. En comparació amb el setembre de l'any passat, la contractació indefinida es dispara un 184,79%.

La tendència coincideix amb el conjunt de l'Estat, on s'han signat 1.660.792 contractes, dels quals 775.856 (46,72%) han estat indefinits. En l'acumulat de l'any, a Espanya s'han signat 5,25 milions de contractes indefinits, un 260% més que el 2021.Segons el ministeri de Ministeri de Seguretat Social, en aquest mes s'aprecia més estabilitat al mercat laboral perquè s'han reduït a 2,6 milions els afiliats amb contractes de menys de 30 dies i s'han incrementat f 51 dies la durada mitjana del total dels contractes en comparació amb 2019.