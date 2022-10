Teresa Ribera, vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic segueix de prop el sector de l’automoció. «És una indústria que no pot perdre el tren de la transformació que suposa en l’àmbit mundial la penetració del cotxe elèctric. Ens incorporem tard al procés, però el Govern vol acompanyar el sector, amb qui tenim una relació molt fluida». Incentivarem la instal·lació de punts de recàrrega». Ribera recolza la construcció d’una gran planta de bateries, un projecte que es disputen diverses regions d’Espanya. «Hi ha diverses propostes estudiant-se en aquest moment i les cases de cotxes analitzen on és el millor aliat industrial. És probable que hi hagi més d’una gigafactoria en els pròxims anys».

El Govern també vol atendre les necessitats de la gran indústria intensiva en consum energètic, amb el llast del preu de la llum i que demana una singularitat normativa. Així ho tindrà en consideració el Congrés. «Hem de veure quines necessitats cal cobrir d’una altra manera i quina és la manera més intel·ligent de fer-ho. Estem en una fase inicial d’avaluació per poder tenir criteri sobre com respondre adequadament», explica la vicepresidenta, que aquesta setmana ha estat a Barcelona i ha visitat la seu de Cellers Torres i ha participat en un debat sobre sostenibilitat al costat de l’economista Mariana Mazzucato,