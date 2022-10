El VI Meeting UEA Inquieta, que tindrà lloc el dijous 27 d’octubre al Restaurant Mas dels Vivencs, de la Pobla de Claramunt, posarà el focus en l’empoderament de les dones en el sector de les vendes.

L’acte inclourà la ponència de Mònica Mendoza, experta en vendes i estratègia comercial en l’àmbit internacional, que serà la ponent convidada del VI Meeting UEA Inquieta. Organitzat per la comissió de treball de la Unió Empresarial de l’Anoia, UEA Inquieta, el Meeting té per objectius empoderar, posicionar i donar visibilitat a la dona directiva, empresària i professional de la comarca. La comissió també treballa per oferir espais i escenaris perquè es puguin generar sinergies, col·laboracions i fer xarxa entre les persones que assisteixen als actes i accions que s’organitzen.

El preu de l’entrada del VI Meeting és de 35 euros per al socis i de 45 per als no socis de la UEA.