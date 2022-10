El president de l’Institut de l’Empresa Familiar (IEF), Andrés Sendagorta, va defensar ahir «la importància de tenir empreses familiars espanyoles grans que puguin afrontar amb solvència tots els reptes del món d’avui, des de la lluita per la sostenibilitat fins a la qualitat de l’ocupació i el millor govern corporatiu». Durant el discurs d’inauguració del 25è Congrés de l’Institut, que se celebra a Càceres i en què va intervenir el rei, Sendagorta va destacar els 30 anys d’història d’aquest lobby que agrupa al voltant d’un centenar de les principals companyies controlades per familiars.

Entre altres dades, va recordar que les empreses que integren l’organització paguen 3.000 milions a l’any a través de l’impost de societats i uns 5.200 milions en cotitzacions socials, a les quals s’haurien de sumar les aportacions de les companyies que integren les 18 associacions territorials d’empreses familiars existents. Al vídeo en què es promociona el congrés, l’IEF assegura: «No ens amagarem ni ens espantaran». El president de l’IEF va destacar que es tracta de xifres «que ens diuen que bona part del que passa a Espanya i bona part del que el món sap d’Espanya, passa i succeeix a través d’empreses familiars».

Sendagorta, que és president del grup d’enginyeria Sener, va ser elegit el maig passat en substitució de Marc Puig, i va recordar que les empreses familiars són «protagonistes prudents i discretes del nostre destí i continuarem treballant, malgrat el soroll, perquè les nostres empreses siguin cada vegada millors i el nostre país avanci per la senda del progrés i la prosperitat».

El rei, per la seva banda, va subratllar la importància de les empreses familiars i la seva característica de treballar per la continuïtat. Al seu discurs en el marc del congrés, el lema del qual és «El batec d’Espanya», Felip VI va destacar l’avanç de la internacionalització de l’economia espanyola i la sensibilitat per l’entorn social i ambiental de les empreses familiars. A la inauguració també hi va intervenir el president d’Extremadura, Guillermo Fernández Vara, amb l’assistència de la ministra d’Educació, Pilar Alegría, que va participar en una taula rodona sobre educació i empresa. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va tancar la jornada matinal

A la tarda, hi va haver tres ponències de tres grans empreses familiars: Gestamp, Ferrovial i Inditex. També hi va haver taules rodones sobre innovació, sobre la funció del govern corporatiu com a eina per prevenir els conflictes familiars en l’empresa i, també, sobre el relleu generacional.

Les sessions de treball del congrés continuaran avui amb una taula rodona sobre innovació en què intervindran, entre d’altres, la manresana Rosa Tous, i el director d’Innovació de Pascual, Gabriel Torre. Així mateix, s’analitzarà el panorama de l’empresa familiar portuguesa. A la tarda, representants del Grup Pikolín i Catalana Occident exposaran els seus casos sobre el relleu generacional. El congrés el clausurarà cap a les dues de la tarda el president de l’IEF, Andrés Sendagorta.

A la trobada, que se celebra anualment de manera intinerant per tot Espanya, hi assisteixen més de 500 empresaris de diverses associacions territorials.