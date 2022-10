Catalunya va rebre el mes d’agost 1.891.176 visitants estrangers xifra que representa un increment del 75,6% respecte al mateix mes de l’any passat però encara se situa un 20% per sota del 2019, quan es van superar els 2,3 milions de turistes internacionals, segons les dades provisionals de l’enquesta de Moviments Turístics en Fronteres de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Quant a la despesa, es va elevar fins als 2.406,9 milions d’euros, que suposa un augment del 113,64% respecte a l’agost del 2021 però encara el 13,3% per sota al mateix mes del 2019. En canvi, la despesa per persona va pujar fins als 1.273 euros, el 21,6% més que al 2021 i el 8,4% més que al 2019.

Segons les dades provisionals de l’Enquesta de Despesa Turística (Egatur), la despesa mitjana per persona es va situar en els 183 euros a l’agost, el 20,3% més que el mateix mes del 2021 i el 4% més que l’any 2019, quan va ser de 176 euros. D’altra banda, els turistes internacionals van allargar la seva estada i, si l’agost anterior a la pandèmia va ser de 6,67 dies, el 2021 va pujar fins a de 6,87 dies i aquest any de 6,95 dies, segons l’INE. Al conjunt de l’Estat, l’Estadística de Moviments Turístics en Fronteres mostra que Espanya va rebre més de 8,8 milions de turistes internacionals, el 69,7% més que en el mateix mes del 2021 però encara el 12,8% menys que a l’agost del 2019. El Regne Unit va ser el principal país de residència, amb més d’1,8 milions de turistes, xifra que representa el 20,8% del total i un augment del 157,1% respecte a l’agost del 2021. França i Alemanya van ser els següents països emissors amb més turistes que van visitar l’Estat, amb 1,6 milions i 1,1 milions, és a dir, el 27,1% més i el 62,8% més anual, respectivament. De la resta de països de residència, van destacar els creixements anuals dels turistes procedents d’Irlanda (106,7%), Itàlia (106,4%) i Estats Units (96,8%). Per comunitats de destí, les Illes Balears va encapçalar la llista a l’agost amb el 24,8% del total, seguit de Catalunya (21,4%) i Andalusia (14,6%). Concretament, les Balears van rebre 2,2 milions de visitants internacionals, el 67,2% més que al 2021, amb Alemanya i el Regne Unit com a principals mercats emissors, amb el 28,1% del total i el 26,2%, respectivament. En el cas de Catalunya, el 29,7% va arribar procedent de França i l’11,3% de la resta de països europeus.