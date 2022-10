La Generalitat de Catalunya ultima dos nous permisos per als empleats públics de l’administració catalana. D’una banda, un permís de vuit hores per a dones en cas de patir regles doloroses. L’altre consisteix en tres dies d’absència remunerada, en concepte de dol, en cas que una mare embarassada perdi el seu nadó. Aquest permís també seria vigent per als progenitors, en cas que fossin empleats de la Generalitat. Així ho plantejarà aquest dijous vinent la conselleria de Presidència als sindicats més representatius de la funció pública, segons han explicat fonts coneixedores de les converses.

El Govern pretén introduir dues mesures al terreny del dol perinatal i la salut menstrual que fins ara amb prou feines havia abordat de manera formal amb les centrals. El permís per regles doloroses és un debat que la llei de l'avortament ja ha abordat a escala estatal, malgrat que encara no ha entrat en vigor. La Generalitat s'avançaria així i ampliaria les opcions per a les empleades públiques amb aquestes malalties amb aquest permís de vuit hores. No serien vuit hores que l'empleada deixaria de treballar, sinó que li quedarien «a deure» i les hauria de recuperar en les pròximes setmanes o mesos. Aquí les centrals esperen incidir tant en el temps de permís com en el marge per recuperar-lo. El text remès a les centrals defineix el permís obert per a «persones» amb menstruacions doloroses, fet que obriria també la possibilitat a homes trans que treballin a l'administració per poder acollir-s'hi. L'altra mesura que debatran aquest dijous vinent les conselleres Laura Vilagrà (Presidència) i Tània Verge (Feminismes) serà un permís de tres dies de dol per la pèrdua durant la gestació d'un nadó. Segons la proposta remesa a les centrals i que pot estar subjecta a canvis segons el que passi a la reunió, hi podria accedir tot progenitor –home o dona– que pateixi una interrupció de l'embaràs entre la sisena setmana i el dia 179. A partir del dia 180 ja regeix segons la Seguretat Social la possibilitat d'acollir-se a una baixa temporal. No relacionat directament amb la funció pública però si al terreny de la gestació, la Generalitat va aprovar la setmana passada un nou protocol que inclou la possibilitat de portar a terme avortaments farmacològics fins a la setmana 14, el màxim legal permès per interrompre voluntàriament un embaràs a Espanya.