El Govern català va autoritzar ahir la creació de l’empresa energètica pública de Catalunya, que neix amb la marca l’Energètica i que es proposa incidir en el mercat energètic a Catalunya, encara que no comercialitzarà energia a particulars.

En roda de premsa després de la reunió de l’Executiu català, la portaveu, Patrícia Plaja, va assegurar que el Govern nomenarà el president del consell d’administració del societat «les properes setmanes».

L’Executiu va aprovar els estatuts de la societat de capital, anònima i personal que tindrà el nom mercantil d’Energies Renovables Públiques de Catalunya i quedarà adscrita al departament competent en matèria d’energia de la Generalitat. Plaja no va donar detalls sobre el pressupost i del personal amb què neix la companyia, qüestions que es dirimiran quan es constitueixi el consell d’administració, va afegir la portaveu.

El Govern detalla que l’Energètica tindrà com a objecte social la realització de tot tipus d’activitats, obres i serveis relacionats amb l’energia elèctrica procedent de fonts d’energia renovables. Així, aquesta companyia energètica pública generarà energia a partir de fonts renovables «aprofitant el potencial de les instal·lacions, edificacions i infraestructures de la Generalitat i el seu sector públic». L’energia generada la utilitzarà la mateixa administració de la Generalitat i, en cas que hi hagi excedents, va informar Plaja, «es prioritzarà les comunitats locals i les persones que viuen en situació de pobresa energètica». A més, «podrà incidir en àmbits que es considerin estratègics», per exemple, activitats vinculades a la seguretat energètica, l’emmagatzematge d’energia i el desenvolupament de noves formes i models de gestió de l’energia. La seva creació s’emmarca en l’objectiu que té el Govern de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 55 % el 2030 i arribar a la neutralitat d’emissions de carboni el 2050.