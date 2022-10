L’import de les prestacions i subsidis per a persones a l’atur pujaran a partir de l’1 de gener del 2023. Així ho ha avançat el Govern, que ja ha elaborat el seu avantprojecte de Pressupostos Generals de l’Estat i ara es prepara per negociar-lo amb els partits al Congrés. Una de les mesures incloses en la primera versió dels comptes públics per a l’any que ve és l’actualització de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), un barem segons el qual es calculen diverses ajudes públiques, com les quanties mínimes i màximes de la prestació d’atur i el subsidi per a més grans de 52 anys.

Si bé en els seus inicis el subsidi per a aturats grans es calculava partint del salari mínim interprofessional (SMI), des de fa més d’una dècada es guia per l’IPREM. I aquest indicador, en el marc de les negociacions entre el PSOE i Unides Podem, finalment es va consensuar que pugés un 3,6% per a l’any que ve. En conseqüència, aquest indicador passarà dels actuals 579,02 euros mensuals als 600 euros. El subsidi per a aturats grans pujarà 16,8 euros. ¿Com afectarà això el subsidi per a aturats? L’esmentada transferència pública es calcula partint d’un percentatge de l’IPREM i si aquest puja, puja el subsidi. Actualment està disposat per llei que un aturat més gran de 52 anys té dret a cobrar un pagament mensual equivalent al 80% de l’IPREM. Actualment 463,2 euros al mes i a partir de l’any que ve –sempre que tirin endavant els Pressupostos– serà de 480 euros. És a dir, pujarà 16,8 euros. ¿Afectarà també les prestacions contributives? Sí, la pujada de l’IPREM també tindrà un efecte directe sobre les prestacions contributives que cobren les persones en atur o en erto. El que popularment es coneix com a «atur». La quantia final que acaba cobrant una persona registrada al SEPE depèn de la seva base reguladora, que al seu torn depèn del seu salari. No obstant, les prestacions tenen un import limitat, tant per dalt com per baix, i les quanties màximes i mínimes queden definides per l’IPREM. Si aquest indicador puja, aquestes pujaran també. Actualment la quantia mínima de la prestació oscil·la entre els 540,41 i els 722,8 euros mensuals, depenent del nombre de fills menors a càrrec. I la màxima, entre 1.182,16 i els 1.519,92 euros. Amb la pujada de l’IPREM les quanties màximes passarien a ser d’entre 560 i 749 euros al mes. I per a les quanties màximes, els límits quedarien fixats així: