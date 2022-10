No hi haurà fons del PERTE de l’automoció per a la gigafactoria de Navalmoral de la Mata. La primera tria provisional ja va deixar fora el projecte de bateria d’Envision a Extremadura i, després d’aportar nova documentació, ara el projecte es queda definitivament al marge del paquet d’ajudes estatals per impulsar amb fons europeus el desenvolupament del vehicle elèctric, segons avança ‘La Tribuna de la Automoción’, que cita fonts del sector. De nou, el revés vindria motivat pel fet que l’empresa no s’ajusta a les condicions fixades pel Ministeri d’Indústria per a aquest paquet d’ajudes dotat de 3.000 milions d’euros, i en el qual hi ha també en lliça altres projectes com el de la planta de bateries de Volkswagen a Sagunt.

Segons avança en la seva versió digital la publicació especialitzada, l’empresa després del projecte extremeny ja ha rebut la comunicació del departament que dirigeix la ministra Reyes Maroto i manté de moment els seus plans per a Extremadura. Això suposa que podria buscar altres vies de finançament per impulsar una iniciativa que es considera essencial per a l’electrificació d’Espanya i també crucial per al desenvolupament industrial d’Extremadura, amb una inversió de 1.000 milions d’euros i plans per iniciar l’activitat el 2025.

L’empresa sempre ha defensat el seu plans per a Extremadura al marge de les ajudes, i des del Govern d’Espanya i la Junta d’Extremadura han mostrat en tot moment la seva disposició que el projecte, que va arribar in extremis a la convocatòria del PERTE, sigui una realitat. En aquest context, el 18 de juliol passat es va escenificar tot aquest suport de les dues administracions en un acte al polígon industrial Expacio Navalmoral (on es projecta la planta), en el qual es va rubricar el protocol general de col·laboració amb el Govern d’Espanya i els memoràndums d’entesa entre l’empresa promotora i la Junta d’Extremadura, per impulsar aquest projecte. A més dels representants de l’empresa (va estar presencialment el president del grup a Espanya, José Domínguez; i per videoconferència el CEO del grup Lei Zhang) també van assistir a l’acte el president del Govern, Pedro Sánchez, la ministra d’Indústria, Reyes Maroto, i el president de la Junta d’Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Al marge de l’explícit suport institucional, l’empresa sempre ha traslladat en els contactes amb l’Executiu extremeny que el projecte no és tampoc inviable sense ajudes, tot i que no està descartat encara que pugui tenir alguna altra via de finançament per posar-lo vigent.

La Junta sempre ha mantingut que hi haurà gigafactoria «sí o sí» a Navalmoral de la Mata

La gigafactoria es considera una iniciativa estratègica clau en el desenvolupament de la cadena de valor del liti que hi ha a Extremadura, i també es veu com un projecte tractor capaç d’impulsar una indústria entorn del vehicle elèctric a la regió. Per això des de la Junta sempre s’ha defensat que es buscaran les vies que siguin necessàries per fer realitat aquest projecte, amb una inversió de 1.000 milions i una previsió de 1.000 llocs de treball directes i 12.000 d’indirectes més a partir del 2025.

«A Navalmoral de la Mata hi haurà gigafactoria sí o sí», van ser les paraules del portaveu del Govern regional, Juan Antonio González, després de conèixer-se que la resolució provisional de l’1 d’agost deixava fora el projecte extremeny Envision, i van començar a sorgir dubtes sobre la viabilitat del projecte. Llavors es va mostrar convençut que es repararien els problemes amb les al·legacions en les quals treballen ja les empreses i a més va assegurar que la gigafactoria «no és inviable sense les ajudes», segons el que l’empresa ja els havia transmès també.

Oportunitat

La resolució definitiva del Ministeri d’Indústria sobre el PERTE està previst que es doni a conèixer aquesta setmana i en ella es detallaran els motius que han deixat fora d’aquest paquet d’incentius el projecte de Navalmoral de la Mata. En la resolució provisional que es va firmar el 28 de juliol passat, el Ministeri d’Indústria al·legava que la iniciativa d’Envision i Acciona que inclou la gigafactoria, denominada Venergy+, va ser rebutjada perquè «no compleix l’estructura mínima del PERTE» i perquè «el pressupost finançable del projecte tractor no assolia l’import mínim indicat a l’article 11.2 de l’Ordre ICT/209/2022, de 17 de març,» que és de 10 milions d’euros.

Envision va donar a conèixer el mes de junys passat els seus plans per construir una gigafactoria de bateries a Navalmoral de la Mata. Ho va fer dos mesos després que la primera opció que s’havia estudiat per a Extremadura quedés descartada amb l’anunci de Volkswagen que instal·laria a Sagunt (Pais Valencià) la primera megaplanta de cel·les de bateries.

Extremadura havia estat fins al final en aquesta carrera amb el grup alemany i ara s’anunciava una segona gigafactoria impulsada pel conglomerat verd xinès Envision i l’espanyola Acciona. Les dades que es van anunciar llavors és que ocuparia 200 hectàrees del polígon industrial Expacio Navalmoral, a Navalmoral de la Mata. La inversió inicial es 800 milions es va elevar a 1.000 després, per a una planta de 10 GW de capacitat escalables, que es podrien ampliar a 30 en fases successives (de 10 GW cada una), arribant als 3.000 llocs de treball i els 2.000 milions d’inversió en el futur.

La Junta d’Extremadura no confirma ni desmenteix la informació sobre el PERTE a l’espera d’una comunicació oficial per part del Ministeri d’Indústria.