El 86,9% de les llars catalanes disposaven el 2021 de connexió de banda ampla, és a dir, quatre punts per sobre la mitjana de l’Estat i deu punts per sobre la mitjana de la UE si es compara mitjançant els indicadors del Digital Economy and Society (DESI). Segons l’informe «La Societat Digital a Espanya», en el qual Telefonica recull els indicadors socials més rellevants de l’any passat per mesurar el camí cap a la digitalització, el 96,9% de les llars catalanes tenen accés a Internet, un punt per sobre de la mitjana espanyola. D’altra banda, l’informe recull que el 96,8% de la població catalana va utilitzar Internet en algun moment durant l’any passat i el 95,5% en els darrers tres mesos des de l’elaboració de l’enquesta.

Respecte als usos que la població de Catalunya fa d’Internet, els més habituals tenen a veure amb les comunicacions. Al 2021, el 92,3% de la població catalana va usar la missatgeria en els últims tres mesos, el 84,8% va utilitzar el correu electrònic i el 79% va fer vídeotrucades a través d’Internet. D’altra banda, entre els usos que més han crescut en l’últim any es troben la concertació de cites amb el metge a través de la web o apliació, fins al 51,7% (14,5 punts més) i vendre béns o serveis per Internet (19%). Segons l’informe, que recull les dades de tota la xarxa i no només de Telefonica, el 99,2% dels joves catalans d’entre 10 i 15 anys van utilitzar Internet en els darrers tres mesos, xifra que suposa un increment de 3,6 punts en comparació de l’any anterior i va situar Catalunya 1,7 punts per sobre la mitjana espanyola. Els menors que van fer servir ordinadors i tauletes es va disparar encara més, fins al 98,7% després d’augmentar 4,6 punts. Pel que fa a les classes en línies, el 59,7% dels alumnes d’entre 6 i 15 anys van assistir a classe o van fer activitats escolar a través d’Internet en els darrers tres mesos des de l’elaboració de l’estudi, és a dir, set punts més que la mitjana espanyola; mentre que el 13,4% de la població va fer teletreball durant el 2021, un percentatge que creix fins al 23,4% entre les persones ocupades. En l’àmbit del consum, l’informe conclou que el 75,2% dels catalans ha comprat alguna vegada per Internet, 3,8 punts per sobre de la mitjana del país. En els darrers tres mesos anteriors a la redacció de l’informe, el percentatge de compradors per Internet és del 59,7% de la població. D’aquests, el 64,3% van comprar roba, sabates i accessoris, un augment de 7,4 punts respecte a l’any anterior. A una certa distància, el 40,1% dels catalans van encarregar menjar a domicili per Internet (+7,1 punts).