Facua va denunciar ahir que hi ha companyies elèctriques que modifiquen fraudulentament els contractes per aplicar el mecanisme de compensació pel topall del gas. En un comunicat, l’associació de consumidors recorda que els contractes del mercat lliure no es poden modificar si són anteriors al 26 d’abril per introduir-hi la compensació, que va entrar en vigor el 15 de juny. Facua explica que ha rebut denúncies d’usuaris que han vist com les companyies els modificava les condicions sense avisar, de manera que comptava com un nou contracte i s’executa la compensació. Concretament, sostenen que es canvia el preu del quilowatt per hora simulant que és el mateix afectat qui ha demanat una altra tarifa.

D’altra banda, l’associació assenyala que també s’utilitza com a pretext un canvi de potència contractada per l’usuari per començar a aplicar el topall del gas, tot i que l’associació deixa clar que això no vol dir que suposi un nou contracte o una renovació. Facua destaca que la normativa estableix «meridianament» que el topall al gas només pot aplicar-se als contractes de mercat lliure signats a partir del 26 d’abril i als de la tarifa semiregulada PVPC, en aquest darrer cas independentment de la data en què va ser donat d’alta.