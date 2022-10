Foment del Treball i la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) van firmar dimecres un acord de col·laboració amb l’objectiu de reafirmar i potenciar la cooperació empresarial entre Catalunya i Andorra, fomentar la col·laboració entre les empreses andorranes i catalanes i impulsar iniciatives transfrontereres per reactivar l’economia de la zona pirinenca. L’acord, que van qualificar d’«històric» dimecres en roda de premsa, preveu reforçar l’assistència necessària per a l’organització de visites de negoci per als seus membres en els respectius països i intercanviar informació econòmica, comercial i legal, així com prestar assistència mútua en matèria de cooperació internacional sobre projectes conjunts d’integració, entre altres aspectes.

El president de la CEA, Gerard Cadena, ha insistit en la necessitat de trobar mecanismes per millorar les infraestructures de comunicació entre Andorra i els territoris fronterers de França i Espanya perquè el Principat «és un pol d’atracció i d’activitat per a les comarques i departaments del sud i del nord del Pirineu» i considera que de la col·laboració entre empreses andorranes i catalanes ha de sortir un benefici mutu. Per la seva banda, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha destacat «la importància d’aconseguir complicitats amb Andorra» en diversos àmbits, com el d’infraestructures, perquè l’acord d’associació que el Principat negocia amb la UE obri la porta i permeti finançar amb fons europeus l’ampliació de projectes d’infraestructures i ferroviaris que millorin la connectivitat de la Cerdanya, l’Alt Urgell, Ariège i el Pirineu oriental amb Andorra. De la mateixa manera, Sánchez Llibre ha remarcat que «es tracta de reactivar econòmicament tota aquesta zona» amb la col·laboració empresarial entre Espanya, Andorra i la Unió Europea. Foment del Treball també ha expressat el seu desig que el Govern de la Generalitat reforci amb inversions l’aeroport d’Andorra – Seu d’Urgell per millorar la connectivitat amb tot el Pirineu. Vincles reforçats Durant el matí, Sánchez Llibre també s’ha reunit amb la junta directiva de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) i, de fet, en la roda de premsa conjunta amb el president de la patronal ha remarcat la necessitat d’incrementar la col·laboració entre la CEA i l’EFA per reforçar projectes que facilitin l’activitat de les empreses andorranes i catalanes. Finalment, durant la seva visita al Principat, el president de Foment del Treball també ha mantingut una reunió de treball amb el cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, amb qui ha parlat de la necessitat de continuar reforçant els àmbits de cooperació econòmics entre Andorra i Catalunya.