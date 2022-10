1 Menstruació dolorosa

Una mesura pactada aquest dijous entre el Govern i els sindicats és el permís recuperable en cas de menstruacions doloroses. Aquest donarà dret que una empleada pública (o persona trans o no binària) pugui disposar d’una absència d’entre mínim 30 minuts i un màxim vuit hores en cas de tenir dolors vinculats amb el cicle menstrual. Podran ser més de vuit hores si la jornada ordinària del treballador públic és superior, com de vegades succeeix en el cas de la sanitat. Impera tant per a la regla com també amb el climateri.

Després aquell temps l’haurà de recuperar en els pròxims quatre mesos, sumant uns minuts durant diversos dies a la seva jornada laboral. Per disposar-ne només ho haurà de comunicar a través d’una declaració responsable que es tramitarà per via telemàtica. I tindrà dret a un màxim de 12 permisos a l’any. El permís retornable no invalida la possibilitat que si els dolors són incapacitants la funcionària acudeixi al centre de salut i sol·liciti una baixa mèdica, de la mateixa manera que si tingués una grip o una altra malaltia.

2 Dol perinatal

Aquest permís estarà disponible en cas d’interrupció –voluntària o involuntària– de l’embaràs a partir de la sisena setmana de gestació i abans del dia 180 (a partir d’aquesta data la casuística ja està coberta per una baixa per incapacitat temporal). I els tres dies d’absència remunerada podran agafar-se una vegada la funcionària o pròxims hagi rebut l’alta mèdica. Un de cada sis embarassos es trunquen abans del primer trimestre i aquesta millora de condicions busca «trencar el silenci sobre un dol que habitualment ha sigut invisibilitzat», segons ha argumentat la consellera de Feminismes, Tània Verge. El permís esmentat és pioner a nivell mundial i fins ara només Nova Zelanda disposava d’una cosa semblant en la funció pública, segons ha defensat.

La concreció d’aquests dos permisos s’ha allargat més del que la Generalitat va preveure en un primer moment. Les centrals han acabat recolzant la proposta remesa des de l’Executiu català a canvi d’introduir diverses clarificacions en el redactat i algunes millores. Com, per exemple, que en el cas dels tres dies de permís retribuït en cas de dol perinatal puguin accedir-hi la mare que ha perdut la criatura i un altre familiar de primer grau, sigui o no la parella i sempre que tots dos siguin funcionaris de la Generalitat.

3 ¿Afecta el sector privat?

«Som l’empresa més important del país i hem de donar exemple», amb la intenció que «les empreses del sector privat puguin assumir aquests drets», ha declarat la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. Des del Govern han volgut enviar un missatge directe a patronals i sindicats perquè incorporin mesures d’aquest tipus en la negociació col·lectiva d’àmbit privat. I han avançat que aquesta serà una qüestió que des de la conselleria d’Empresa i Treball portaran al Consell de Relacions Laborals, un òrgan de concertació on les cúpules de patronals i sindicats exploren recomanacions generals per a les empreses.

Actualment els convenis col·lectius poden regular aquesta qüestió, sempre que les empreses estiguin disposades a habilitar les condicions esmentades. A nivell legal no existeix norma que obligui a aquestes qüestions.

4 ¿Quan estarà disponible?

El permís per regles doloroses i dol perinatal estarà disponible per a les funcionàries de la Generalitat de Catalunya «a finals d’octubre», segons apunten fonts de la conselleria de Presidència. Aquest dijous el Govern ha arribat a un acord amb tots els sindicats més representatius de la funció pública –IAC, CCOO i UGT– per tirar endavant aquestes dues millores en relació amb la salut menstrual i mental i ara només falta que siguin validades en un futur Consell Executiu. La previsió és que els tràmits administratius estiguin ultimats durant les pròximes setmanes i abans de novembre ja estigui en vigor la millora de condicions laborals.

5 ¿És incompatible amb els nous permisos estatals?

No. La nova llei de l’avortament, que inclou baixes mèdiques en cas de menstruacions doloroses, encara està en fase parlamentària i no ha entrat en vigor. Una vegada ho faci, els permisos de la Generalitat no seran incompatibles ni generaran cap perjudici respecte als supòsits que acabi contemplat la pròxima norma.