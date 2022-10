El treball per a «L’Estratègia de Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació a Manresa (2022-2026)», que colideren el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha continuat aquest mes de setembre amb la trobada del ple del grup de treball. En el marc d’aquesta darrera trobada, s’han fixat els sis eixos de treball a partir de les aportacions que han fet els grups de debat que es van programar arreu del territori aquest estiu.

Les sessions de participació han tingut l’assistència d’una setantena de persones als debats i han inclòs una vintena d’entrevistes a alcaldes i alcaldesses, professionals, empresàries i empresaris, representants sindicals i altres agents econòmics i socials del territori.

A partir dels resultats que s’han recollit, s’han establert sis àmbits prioritaris exposats al ple relacionats amb el desenvolupament i la competitivitat empresarial, la professionalització, l’ocupació i el talent, el món rural, la innovació i la recerca, l’emprenedoria i la governança entre els agents que han de tirar endavant l’estratègia.

La diagnosi estratègica té en compte que el territori comparteix una mateixa visió de les accions per generar ocupació de qualitat des de l’àmbit públic i privat, disposa de centres formatius especialitzats, té experiència en l’impuls d’iniciatives privades d’inserció laboral i té un teixit productiu competitiu i capaç de generar ocupació en sectors estratègics com el metal·lúrgic, l’alimentació, el químic o el sociosanitari. La col·laboració publicoprivada és un dels elements clau i en aquest sentit destaca la voluntat dels ajuntaments de continuar endreçant els polígons d’activitat econòmica per captar noves indústries i disposar de més sòl industrial.

Un cop han estat delimitats aquests sis eixos de treball, durant els mesos d’octubre i novembre s’actuarà per tal d’establir les accions concretes a partir del consens i la implicació dels 30 ajuntaments de la comarca del Bages i l’àmplia representació dels agents socials i econòmics del territori que participen en el procés.

El projecte disposa d’una pàgina web on es recull tota la informació del procés participatiu (www.estrategiabages.cat), s’actualitza amb les darreres novetats i és un espai per rebre aportacions i propostes.