Cabify i Uber, les dues principals plataformes de vehicles de transport amb conductor (VTC) a Espanya, han anunciat aquest dijous noves estratègies de fidelització per a clients i empreses, a través de saldos mensuals en el cas de la primera i de targetes regal en el de la segona.

La plataforma espanyola Cabify posarà a disposició de les empreses un saldo que podran oferir als seus empleats per als seus viatges personals, a fi de fomentar la mobilitat sostenible. A més, ha creat Cabify por Horas, de moment només a Madrid i Barcelona, per a empreses, un servei que posa a disposició de l’usuari un vehicle amb parades il·limitades per un preu fix, així com Cabify Eco, que ofereix la possibilitat de viatjar només amb vehicles electrificats –híbrids, híbrids endollables i elèctrics.

Per la seva banda, Uber ha posat en marxa les targetes regalo, que es poden bescanviar en serveis de mobilitat de la companyia (UberX, Black i Van, entre d’altres) o en qualsevol alternativa de micromobilitat disponible en la plataforma. Segons ha explicat la plataforma nord-americana en una nota de premsa, aquestes targetes també estan dirigides a empreses, amb l’objectiu de fidelitzar clients, enfortir relacions amb proveïdors i, fins i tot, premiar o motivar els empleats.

Nova legalitat a Barcelona

Precisament a Catalunya n’acaba d’entrar en vigor una de nova que restringeix l’activitat urbana dels VTC, amb l’aplaudiment majoritari del taxi i el rebuig de les empreses del sector, que amenacen amb una allau de reclamacions judicials per frenar els seus efectes. El decret del Govern català només permet operar a vehicles de més de 4,9 metres i amb una autorització domiciliada a Catalunya i un cotxe adscrit des de fa més d’un any, entre altres restriccions.

El text dificulta que plataformes com Cabify, Uber i Bolt ofereixin els seus serveis a Barcelona, ja que se suma a limitacions ja vigents fins ara per als VTC a Catalunya, com la prohibició d’aparcar a la via pública o de recollir clients directament del carrer, així com els 15 minuts d’espera obligatoris per als qui sol·licitin un d’aquests cotxes o la prohibició d’utilitzar geolocalització abans del servei. La norma catalana no té res a veure amb la que hi ha a Madrid, molt més permissiva amb els VTC i molt criticada de fet pel sector del taxi.