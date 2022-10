BBVA Research eleva tres dècimes el creixement del PIB, fins al 4,4%, respecte a fa tres mesos i rebaixa en vuit dècimes, fins a l’1%, les estimacions per al 2023, segons l’informe «Situació Espanya». L’entitat apunta que el creixement del PIB s’hauria accelerat el segon trimestre per l’impuls dels no residents per l’evolució favorable de la situació sanitària i que ha beneficiat sectors com la restauració, el transport, l’oci i l’entreteniment, a més del vestit i calçat. Les previsions per al 2023 són una mica més pessimistes que les del Banc d’Espanya, que situa el creixement de l’economia espanyola en l’1,4% per al 2023. A principis de setmana, el Govern va establir un creixement del 4,4% el 2022, i del 2,1% el 2023, el doble del que estima l’entitat i set dècimes més del que espera el Banc d’Espanya.