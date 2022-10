El premi Nobel d’economia 2022 ha recaigut en l’expresident de la Reserva Federal dels EUA, Ben Bernanke, a més dels professors Douglas W. Diamond i Philip H. Dybvig pels seus estudis sobre el sistema bancari i la crisi financera. El primer treballa a la Brookings Institution, a Washington; Diamond, a la Universitat de Chicago, i Dybvig, a la Washington University a San Luis.

Els guardonats «han millorat significativament la nostra comprensió del paper dels bancs en l’economia, particularment durant les crisis financeres. Una troballa important en la seva recerca és per què és vital evitar els col·lapses bancaris», segons el comitè de l’Acadèmia sueca que els ha triat.

En el seu comunicat, l’Acadèmia destaca que «la recerca bancària moderna aclareix per què tenim bancs, com fer-los menys vulnerables en les crisis i com els col·lapses bancaris exacerben les crisis financeres».