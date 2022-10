Quant i com hauran de cotitzar els estudiants en pràctiques? Aquest és l’últim obstacle que s’interposa entre l’Estatut del Becari i la seva entrada en vigor, que acumula més de tres mesos de retard respecte al calendari del Govern. El Ministeri de Seguretat Social va citar ahir patronal i sindicats per mirar de desencallar aquesta reforma pendent, que ha trobat intenses resistències dins del mateix Executiu. Un dels principals motius que explica la demora és les resistències del Ministeri d’Universitats i de la Conferència de Rectors (CRUE) a assumir l’obligació de cotitzar per part dels estudiants en pràctiques.

I és que les universitats i centres d’ensenyament superior són els principals ocupadors de becaris de tot el país. Per solucionar aquest escull, la Seguretat Social ha ofert bonificacions del 95% sobre les quotes a pagar per aquests estudiants, i així confien desbloquejar aviat les negociacions i portar la reforma a un Consell de Ministres d’aquest octubre, segons diverses fonts coneixedores de les converses.

La negociació del nou Estatut del Becari ha pivotat sobre diferents ministeris. Fonts de Treball van manifestar públicament la seva intenció de tenir-la tancada abans d’agost. Aquí, a banda de les resistències d’universitats en altres taules, també es van trobar diferències per part de la patronal, que ha manifestat durant tot el procés les seves reticències a renunciar a la figura de les pràctiques extracurriculars –les que es fan al marge del pla d’estudis– per als universitaris.

Aquestes desapareixeran majoritàriament el curs 2023-2024, encara que en determinats casos –en les carreres on no hi hagi pràctiques curriculars– podran sobreviure fins al 2025, segons figura en l’últim esborrany remès als agents socials i al qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7. No és clar que els empresaris acabin donant el seu vistiplau definitiu a la reforma, si bé tampoc han manifestat una aversió al text, segons reconeixen diverses fonts consultades.

A l’últim esborrany persisteixen elements troncals que s’han anat perfilant durant els últims mesos de negociació. Un d’aquests és l’obligació que les empreses o institucions costegin el desplaçament dels estudiants al centre de treball durant les seves pràctiques. També hauran d’assumir l’allotjament o la manutenció, si les pràctiques, per horaris, així ho requerissin i sempre en el cas que les pràctiques es facin a l’estranger.

Tot això ha de quedar recollit al conveni de pràctiques entre el centre educatiu i el formatiu i es pot abonar via pagament monetari o en espècies. És a dir, l’empresa pot pagar un plus per desplaçament o pot comprar un abonament de transport públic a l’estudiant. I «l’empresa no estarà obligada a abonar aquestes despeses si existeixen altres beques o ajudes que els cobreixin», com puntualitza l’últim esborrany.

La reforma negociada entre el Govern i els agents socials també inclou un límit d’estudiants per empresa, per minimitzar el risc que les companyies puguin recórrer a aquesta figura per cobrir la seva activitat i per garantir que els tutors tenen temps suficient per dedicar-lo als becaris. Cada tutor no podrà tenir més de cinc estudiants a càrrec de forma simultània. Amb tot, en el cas de les empreses de menys de 30 treballadors en plantilla el límit serà de tres estudiants.

I, al marge d’aquests números, «en cap cas el nombre de persones en formació pràctica podrà superar el vint per cent de la plantilla total de l’empresa», segons explicita l’últim esborrany. La companyia haurà d’informar el comitè d’empresa de quants estudiants i en quines condicions fan pràctiques.