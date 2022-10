El sector fundacional a Catalunya genera una activitat econòmica que supera els 5.300 milions d’euros i ocupa quasi 92.000 persones, un augment del 20% en tres anys (les xifres eren de 4.375 milons i 76.383 assalariats el 2016), segons l’informe presentat ahir per la Coordinadora Catalana de les Fundacions (CCF). De fet, Catalunya concentra el 35% dels assalariats de fundacions de l’Estat, i pràcticament duplica la segona classificada, Madrid (45.584) i Andalusia (24.029). «Les fundacions catalanes aporten l’1,6% del valor econòmic creat en el país», va apuntar la presidenta de la CCF, Eugènia Bieto, que també va reclamar un canvi del marc legal que afavoreixi la filantropia i el mecenatge: «Cal millorar la fiscalitat de les donacions».

«Està comprovat en altres països que quan millora la fiscalitat, augmenten les donacions», va assenyalar Bieto, que va apostar per mesures concretes com augmentar de 150 a 300 euros les deduccions fiscals en donacions a la declaració de la renda. «Cal evitar que els temps que condicionen la política suposin un fre a la generositat de les persones. És cabdal adaptar, d’una vegada per totes, un marc legal que afavoreixi un major desenvolupament de la filantropia a tot l’Estat», va insistir la presidenta de la CCF.