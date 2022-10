L’empresa manresana Nuclia ha estat considerada entre les 100 startups més prometedores d’Europa i entre les 10 millors startups de Barcelona, segons la revista estatunidenca Wired.

La publicació sobre com la tecnologia afecta la cultura, l’educació, l’economia i la política va publicar divendres passat la seva llista de startups més prometedores d’Europa. Entre les empreses que han estat seleccionades per la revista de San Francisco hi figura la manresana Nuclia, que desenvolupa una API que permet la indexació i cerca de dades no estructurades a través de la semàntica i la intel·ligència artificial.

Wired, a més, ha situat la startup bagenca entre les 10 empreses més prometedores de Barcelona d’aquest any 2022.