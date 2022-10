U d’Urpina 2019 i Dues Mans 2018, dos vins negres amb criança nascuts a les vinyes de la finca Urpina de la fundació Ampans, han estat guardonats en la categoria de plata en la 10a edició dels premis Vinari.

Els guardons es van lliurar dissabte passat en una gal·la retransmesa pel canal 33 des del Teatre Casal de Vilafranca del Penedès.

U d’Urpina és cent per cent cabernet cauvignon, ecològic, collit de forma manual a les vinyes que Ampans cultiva a la finca Urpina, a Sant Salvador de Guardiola. Té una producció anual exclusiva de poc més d’un miler d’ampolles, totes numerades. Dues Mans és una aposta del projecte Urpina de la fundació per la recuperació i posada en valor de les varietats autòctones de la DO Pla de Bages com la mandó. Collida de forma manual, la mandó és una varietat recuperada de la comarca del Bages.