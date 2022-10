Dos de cada 10 catalans destinen més de la meitat dels ingressos a l’habitatge, segons l’enquesta Òmnibus del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) publicada ahir. el 18% hi destina entre el 50% i el 75%; i el 3% de catalans, més del 75%. Al 40% li suposa entre el 25 i el 50% del seu sou; i al 23%, menys d’un quart. Només el 3% no hi destina res. Una altra dada que aporta el CEO és que més de la meitat dels catalans enquestats afirmen viure en pisos de propietat. El 33% ho fa en llars ja totalment pagades, el 21%, amb hipoteca i el 4%, heretada. El 37% dels catalans enquestats paga lloguer. Finalment, un de cada cinc habitants preveu tenir problemes per fer front a les despeses –lloguer, hipoteca o comunitat- de casa seva. El 70% veu poc o gens probable trobar-se amb l’impagament. Per a l’enquesta es van fer 1.200 entrevistes personals domiciliàries a la població de més de 18 anys resident a Catalunya, entre el 14 de juny i l’11 de juliol del 2022.