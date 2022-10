El nombre de noves societats mercantils creades va baixar l’11,8% a l’agost a Catalunya respecte del mateix mes del 2021, fins a les 1.185, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

D’aquesta manera, la creació d’empreses encadena tres mesos seguits de baixades interanuals, després que al juny disminuís el 19,7% i al juliol el 15,4%. No obstant això, Catalunya es manté com la segona comunitat de tot l’Estat amb més societats creades, darrere de la de Madrid (1.309).

D’altra banda, les dissolucions d’empreses van baixar el 2,6% en comparació de l’any passat, fins a un total de 113. Al conjunt de l’Estat durant el mes d’agost es van crear 5.907 societats mercantils, el 6,4% menys que el mateix mes de l’any 2021, i se’n van dissoldre 1.558, el 22,2% més.

A Catalunya, de les 113 empreses que es van dissoldre, 87 ho van fer voluntàriament, 4 per fusió i 22 per altres causes.

Així mateix, fins a 524 companyies van ampliar capital, un 25% més que al juliol (417). El capital subscrit en aquestes ampliacions va superar els 294.060 euros.

Al conjunt de l’Estat, els territoris que van crear més empreses el mes d’agost van ser Madrid (1.309), Catalunya (1.185) i Andalusia (922); mentre que les que menys van crear-ne van ser La Rioja (24), Navarra (43) i Cantàbria (54).