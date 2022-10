La plataforma contra el gasoducte transfronterer Midcat s'ha reactivat a banda i banda dels Pirineus. Els ecologistes adverteixen que es mobilitzaran per impedir que la interconnexió sigui una realitat i lamenten les pressions del Parlaments Europeu i dirigents com el president espanyol, Pedro Sánchez, o el canceller alemany Olaf Scholz per tirar endavant el projecte.

Aquest dimecres, les entitats de la Catalunya del Nord i les de les comarques gironines han fet una roda de premsa per mostrar l'oposició a la canonada i han assegurat que els arguments són "exactament els mateixos" que van acabar amb la retirada del projecte el 2020. "És innecessari, absurd i un atemptat climàtic", ha afirmat Philippe Assens.