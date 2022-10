L’exconseller Damià Calvet va anunciar ahir que posa «a disposició» del nou conseller de Territori, Juli Fernàndez, el seu càrrec com a president del Port de Barcelona. En un missatge al seu compte de Twitter, Calvet recorda que ell es va pronunciar «públicament» a favor de la continuïtat de Junts al Govern, «però el resultat de la consulta va ser clar», afegia en al·lusió al suport del 55 % de les bases del partit a abandonar el Govern. En conseqüència, Calvet assegura que el seu càrrec com a president del Port està a la disposició del nou conseller i afegeix: «Estic preparant un traspàs ordenat per quan es decideixi qui serà el meu relleu». Calvet va prendre possessió com a president del Port al juliol de 2021 en substitució de Mercè Conesa i en aquest temps ha intentat reactivar el tràfic del Port de Barcelona, el turisme de creuers i ha estat un dels actors que van contribuir a la captació de la Copa de l’Amèrica de 2024.