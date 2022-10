La comissària europea d’Energia, Kadri Simson, va anunciar ahir que l’Executiu comunitari presentarà la setmana vinent una proposta per abaratir el gas que inclourà una «intervenció» per intentar reduir els preus. «La setmana que ve la Comissió presentarà un altre paquet de propostes», va dir Simson a la seva arribada a un consell informal de ministres d’Energia dels països de la UE celebrat a Praga, on la comissària va dir que espera que hi hagi un «ampli consens» sobre com actuar. La proposta que prepara la Comissió, va afegir, buscarà incentivar la reducció de la demanda, fomentar la solidaritat entre Estats membres, intervenir els preus del gas i desenvolupar una plataforma de compres conjuntes per a aquest hidrocarbur. Tots aquests temes s’hauran discutit a la reunió a la capital de la República txeca, en la qual no es prendran decisions però s’espera que es puguin acostar postures i avançar per a prendre mesures que permetin calmar els preus.

«Abans d’ahir vam treballar fins tard, estem progressant. Esperem progressar una mica més però és un camí llarg, cal tenir paciència», va dir, per part seva, el ministre italià, Roberto Cigolani. «Tothom considera que els preus són de bojos. Hi ha diferents opcions. Coincidim en el diagnòstic però encara s’està discutint el tractament», va afegir.