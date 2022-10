Casa Mas, empresa de plats frescos precuinats amb seu a Castellterçol, té prevista la posada en marxa de les seves noves instal·lacions del polígon Plans de la Sala de Sallent a mitjans del mes que ve amb l’engegada de tres de les set línies productives, que operaran completament a la primavera de l’any que ve, com ja va avançar aquest diari el mes passat.

Amb aquest objectiu, en aquests moments l’empresa de plats frescos precuinats està fent processos de selecció de personal perquè necessita incorporar nous efectius a diferents nivells a la nova planta de Sallent. Així, els perfils que requereix per a les noves instal·lacions són un tècnic d’higiene de màquines industrials i un auxiliar d’higiene d’instal·lacions, en dependència del responsable de Qualitat, i un cap de producció, en dependència del responsable de planta. Els interessats poden enviar el currículum a rrhh@casamas.com.

La planta de Sallent de Casa Mas va posar en funcionament al setembre les 4.000 plaques solars que ha instal·lat a la coberta per produir electricitat per a autoconsum, en el que va ser l’arrencada de la primera fase per iniciar la producció de plats cuinats a les noves instal·lacions.