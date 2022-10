Aquest migdia s'ha fet l'acte de col·locació de la primera pedra del que serà la nova nau de l'empresa de Navarcles Anviplas, dedicada al reciclatge de plàstics de baixa densitat. L'empresa familiar va ser venuda l'any passat al nou grup holandès Repeats (per una quantitat que els responsables de l'empresa declinen detallar), que ara aporta 20 milions d'euros (quinze per a maquinària i cinc per als terrenys i la nova nau) per doblar la capacitat productiva de l'empresa bagenca, fins a les 34.000 tones anuals.

Repeats té el suport de capital d'Ara Partners, un fons d'inversió global de 1.500 milions de dòlars per destinar a projectes d'economia circular. En només un any Repeats ha adquirit tres empreses més, a banda de la navarclina: Daly Plastics (Holanda), RG Group (França) i Polimeros (Itàlia), totes especialitzades en la la compra de matèria primera comercial post consum de baixa densitat per a la seva comercialització, ja tractada, als grans transformadors. Amb les obres de construcció que s'inicien ara (i que es preveu enllestir el mes de gener), l'empresa guanyarà 7.000 metres quadrats de fàbrica que s'afegiran als 5.000 ja operatius de les instal·lacions d'Anviplas al mateix poligon Pla del Cos de Navarcles. Anviplas va facturar l'any passat 18 milions d'euros, una quantitat que es podria doblar, segons ha explicat aquest divendres a Regió7 el conseller delegat de Repeats, Greg Rung, amb la posada en marxa de la nova factoria de reciclatge, que es preveu que estigui plenament operativa el proper mes de juny.