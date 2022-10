El concurs 080 Barcelona Fashion/Rec.0 va premiar, ahir en un acte al Centre d’Artesania de la Generalitat de Catalunya, les marques The Artelier, Serendipity, Shuia Shuia i The Alphabet com a millors propostes de moda emergent.

El certamen és una col·laboració entre 080 Barcelona Fashion , plataforma de moda que organitza el Departament d’Empresa i Treball, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda- i el festival Rec.0 amb l’objectiu de donar suport i visibilitat als joves talents del sector. Les quatre marques guanyadores tindran un punt de comercialització i promoció a l’Espai 080 Barcelona Fashion al Rec.0, ubicat a la sala de les Encavallades del Museu de la Pell d’Igualada. S’hi concentraran vint-i-cinc marques que fan producció de proximitat, treballen amb materials respectuosos amb el medi ambient, i són desenvolupen una activitat responsable amb l’entorn social, econòmic i territorial.