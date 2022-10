La convocatòria del 2022 dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader ha rebut 76 sol·licituds de la Catalunya Central, amb una dotació que supera el 2 milions d'euros.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va publicar el 15 de juliol al DOGC la convocatòria dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc de l’operació 19.2 del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya (PDR) 2014-2022, corresponents a l’any 2022, prèvia publicació de les bases reguladores el 5 de maig. El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 30 de setembre, havent assolit la xifra de 321.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica a les zones rurals, i la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats principalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts destinats a aquesta vuitena convocatòria 2014-2022, per un import total de 7.666.666 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i aniran a càrrec d'una partida pressupostària del Departament, dotada amb un import màxim de 4.370.000 euros per a l’any 2022, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts. La resta, 3.296.666 euros, anirà a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el que representa el 43% del finançament.

Per a aquesta convocatòria la dotació pressupostària s'ha repartit als grups d'acció local Leader de la manera següent: a l'Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central li ha correspost una dotació de 675.275,11 euros amb 29 sol·licituds presentades; al Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, 639.066,17 euros amb 25 sol·licituds, al Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, 776.488,40 euros amb 22 sol·licituds.

La Secretaria d’Agenda Rural podrà modificar aquest desglossament en funció de les disponibilitats pressupostàries finals i les necessitats per a cada Grup d’Acció Local, en el marc de la quantia total fixada establerta en el PDR 2014-2022 i en els convenis corresponents.

Amb els projectes d'inversió que es fomentaran amb els ajuts objecte d'aquesta nova convocatòria està previst generar una inversió de més de 23.000.000 euros als territoris rurals Leader de Catalunya, amb l'execució de més de 230 projectes, de les 321 sol·licituds, que comportaran la creació de més de 200 llocs de treball, i la consolidació d'uns 1.000 més de manera directa.

En referència als llocs de treball també cal destacar que els proveïdors que han d'executar la inversió generada són empreses ubicades a Catalunya, majoritàriament en l'àmbit rural, i, per tant, de manera indirecta també fomentaran la creació i consolidació de més llocs de treball durant l'execució dels projectes fomentats per l'ajut Leader.

La gestió dels ajuts a què fa referència aquesta convocatòria serà exercida amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local seleccionats pel Departament per aplicar el desenvolupament local participatiu Leader en les zones rurals de Catalunya.