El Consell Comarcal del Bages organitza per a aquest divendres una demostració gratuïta de maquinària agrícola. El lloc triat és Aguilar de Segarra i es porta a terme en el marc del programa formatiu «Bages. Treball, talent i tecnologia».

A la sessió es podrà veure in situ com funciona una grada rotativa per al desherbatge, un descompactador de sòls i una sembradora de sembra directa. A més, els assistents podran escoltar el testimoni de Pep Bover, pagès i ramader de l’Espunyola, que explicarà com ha trobat la maquinària més adient per fer sembra directa en producció ecològica. La demostració començarà a les 10 del matí i acabarà a la 1 del migdia. Les persones interessades s’hi poden inscriure gratuïtament al formulari https://ja.cat/ bDKJY, i es tancarà amb un piscolabis elaborat amb productes de proximitat.

La jornada ajudarà el primer sector a conèixer més de prop algunes de les eines que poden utilitzar per a una gestió del sòl més sostenible i més eficient, i amb la col·laboració de tres empreses –Casa Bover, Maquinària Agrícola de Montmajor i Casa Vicens– la maquinària es podrà veure en ple funcionament al camp. Per complementar-ho, Bover, del SAT Cal Pauet de l’Espunyola, relatarà la seva experiència en triar maquinària per a cultius extensius.

A més d’aquesta sessió, el Consell ha programat dues jornades més per al sector primari. La segona se centrarà en les dificultats del relleu agrari i tindrà lloc l’11 de novembre a Castellnou de Bages; la tercera, a Sant Mateu el 25 de novembre, estarà destinada a les noves eines eficients per a la ramaderia.