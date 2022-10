L’Oller del Mas de Manresa acull aquest dimecres al matí i migdia la jornada manresa Talent Knowledge Summit, una sessió que pretén incidir en els diversos aspectes de la formació adreçades al món de l’empresa.

Com atreure i fidelitzar talent, com treure rendiment del talent i el coneixement a les organitzacions i com fer efectiva la formació dual són alguns dels temes que abordarà aquesta jornada que organitza la fundació Impulsa Talentum XXI. Diversos ponents intentaran donar resposta a aquests interrogants de gran rellevància per al desenvolupament empresarial. «És indispensable que una organització, fomenti la formació i el desenvolupament, generant un clima laboral estimulant i propiciant una cultura de la responsabilitat, però amb això no n'hi ha prou, actualment és indispensable crear un sentiment de pertinença cap a un objectiu comú i compartit que ens beneficia i ens fa créixer a tots», afirmen els organitzadors per justificar la temàtica tractada en la sessió. «El Talent i la gestió del coneixement són els principal actius de les organitzacions, molts cops infravalorats», apunta l’organització. Per això proposa una jornada per incidir en «la valoració i utilització correcta d'aquests actius» per «distingir aquelles empreses amb visió de futur d'aquelles que s'han quedat estancades en temps passats».

La jornada s’iniciarà a les 10 del matí, conduïda per l’escriptor i periodista Albert Torras, i que tindrà una obertura a càrrec del president de la Fundació Impulsa Talentum XXI, Bru Recolons, i per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. Al llarg del matí intervindran Carles Agustí (Talent Knowledge Congress), Álvaro Prades (Seeds of Respect), Antoni Garrell (HM Este), Marc Montolio (Lucatia Tech), Georgina Comas (Comastech), Pere Puig (Escola FP Quintanes), Lluc Pejó (Agbar), Francesc Delis (Institut Lacetània), Raimond Franch (Comastech), Juanjo Martín (Eurecat), Julià Manzanas (Col·legi d’Economistes de Catalunya), Guillem Recolons (Omnia Branding), Manel Sallés (TQ Instalibero District) i Joan Cuevas (departament d’Educació). La jornada es tancarà amb una visita al celler Oller del Mas més un networking amb un menú de degustació. Les inscripcions (35 euros, amb el dinar inclòs, o gratuïta, sense el dinar) es pot fer aquest mateix dimecres al matí a l’Oller del Mas

La fundació Impulsa Talentum XXI, presidida per Bru Recolons, va néixer d'un equip promotor dels Premis Talent, el 2015, com «un node de reconeixement i divulgació del talent a Catalunya» tot «posant a l'abast d'empreses, startups i particulars totes les eines de que disposa per a impulsar-ne el seu creixement». No és defineix com «una acceleradora o incubadora de projectes», sinó com una «plataforma de connexió amb l'entorn i ecosistema emprenedor del país» utilitzant eines com «la divulgació, interconnexió i promoció de les diverses formes de talent i innovació empresarial». La fundació Impulsa Talentum és la xarxa adequada per trobar els millors aliats i fer créixer els projectes.