Seat ha nomenat Jose Arreche nou director de la planta de Seat a Martorell, un directiu que tindrà el repte de transformar la planta i llançar el primer cotxe 100% elèctric en aquestes instal·lacions a partir del 2025.

Segons va informar ahir Seat en un comunicat, Arreche dependrà del vicepresident de Producció i Logística de la companyia, Markus Haupt, i liderarà així la principal planta de producció de vehicles d’Espanya, que fabrica actualment el Seat Ibiza, el Seat Arona, el Seat León, el Cupra Formentor i l’Audi A1.

Arreche, enginyer industrial especialitzat en l’aplicació de les tecnologies de la indústria 4.0, va començar la seva carrera a Volskwagen Navarra, on va ocupar nombrosos càrrecs fins a ser nomenat, el 2018, director de planificació. Al llarg de la seva carrera, també ha liderat projectes per al grup, ja que durant tres anys va dirigir des de Wolfsburg la implementació de projectes de planxisteria a les fàbriques de Volkswagen a la Xina. Seat apunta que la seva llarga trajectòria al grup serà «fonamental per promoure les sinergies de producció entre les fàbriques del Grup a la Península Ibèrica (Martorell, Pamplona i Palmela a Portugal)».