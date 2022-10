Les empreses de més de 10 treballadors amb seu a Catalunya que analitzen el big data s'han doblat entre el 2019 i el 2022, segons l'enquesta sobre l'ús de les TIC de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Així, mentre que en el primer trimestre del 2019 un 9% de companyies asseguraven que estudiaven les dades massives, enguany s'han enfilat fins al 18,5%. Per sectors, el major increment s'ha registrat en els serveis, que en tres anys han passat del 10,9% al 23,9%. L'estadística també indica que un 55% de les empreses catalanes de més de 10 empleats ofereixen la possibilitat de fer teletreball. Ara bé, aquesta xifra no es pot comparar amb abans de la pandèmia perquè l'INE no recollida aquestes dades.

Així mateix, les empreses indiquen que el percentatge d'empleats que teletreballen regularment és del 20%. Un 21% de les companyies asseguren que tenen especialistes en TIC. Amb tot, Catalunya destaca com la comunitat on les empreses de més de 10 treballadors utilitzen més les TIC, seguida de Madrid i el País Basc. Al conjunt de l'Estat, l'estadística també indica que nou de cada deu empreses tenen alguna mesura de seguretat TIC implementada i un 30% tenen servei de venda en línia.