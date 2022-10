La iniciativa Kit Digital, del Govern d'Espanya, obre aquest dijous la tercera convocatòria, adreçada a empreses d’entre 0 i menys de 3 treballadors. El programa té l’objectiu de subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles en el mercat per aconseguir un avanç significatiu en el nivell de maduresa digital. En aquest cas l’ajuda té una dotació econòmica màxima de 2.000 euros.

El 15 de març es va obrir la primera convocatòria, dirigida a petites empreses d’entre 10 i menys de 50 treballadors amb una quantia econòmica de 12.000 euros d’ajuda màxima. La segona es va iniciar el 2 de setembre i s’adreça a petites empreses d’entre 3 i menys de 10 treballadors, amb una quantia econòmica de 6.000 euros d’ajuda màxima.

Es tracta d’ajudes procedents del Fons Next Generation UE per ajudar a millorar la digitalització dels negocis, a través dels abonaments del Kit Digital, que permeten finançar serveis com gestió de clients, comerç electrònic, presència a internet i factura electrònica, entre d’altres.

El CEDEM-Centre de Desenvolupament Empresarial de Manresa anima a aprofitar les ajudes i, per disposar de més informació, es pot consultar l’enllaç Informació Kit Digital de la seva pàgina web.