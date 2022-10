La fiscalia de Manresa sol·licita tres anys i mig de presó i deu mesos de multa, amb una quota diària de 20 euros, a Xavier Pubill, l'administrador únic i propietari de l'empresa Solubages SL, dedicada a la prestació de serveis d'atenció domiciliària a gent gran, i que operava comercialment al Bages i al Berguedà com a Monserveis. L'escrit de fiscalia exposa que l'octubre del 2018 es va fer una inspecció de Treball a l'empresa, motivada per una denúncia de la CGT, que va constatar que en el centre de treball de Monserveis de Berga, al número 15 de la carretera de Sant Fruitós, prestaven servei 52 treballadores sense que l'empresa hagués comunicat la seva alta al règim de la Seguretat Social. D'aquestes 52, a més, trenta eren estrangeres sense autorització de treball, 8 rebien prestacions incompatibles amb el treball per compte aliè i una era titular d'una prestació d'incapacitat permanent.

Els fets, detalla la fiscalia, són constitutius d'un delicte contra els drets dels treballadors, en vulnerar l'article 311.2.b del Codi Penal.

Monserveis, que va néixer el juny del 2008 per prestar serveis d'atenció domiciliària al Bages, va obrir cinc anys més tard una delegació a Berga. Xavier Pubill explicava en un publireportatge a aquest diari pocs dies després de la inspecció de Treball, que el seu equip "aporta un extens bagatge d'experiència, juntament amb un esperit vocacional que crea una comunió entre l'usuari i el cuidador". La majoria de persones treballadores de Monserveis no disposava en aquells moments de cap titulació per fer atenció sanitària a gent gran, segons fonts coneixedores del cas.

L'empresa, homologada per la Generalitat per operar al sector en contractes publicoprivats, tenia establert un conveni amb l'Ajuntament de Manresa, entre d'altres administracions locals, per operar en el programa Xec Servei, pel qual rebia ajuts per hora de servei contractada. Monserveis prestava atenció a una cinquantena de persones de la capital el Bages quan, l'octubre del 2019, l'Ajuntament va suspendre la relació amb l'empresa de Pubill arran de les denúncies presentades per la CGT que van fer esclatar públicament el conflicte sobre les pràctiques laborals de l'empresa. Poques setmanes després, l'Ajuntament revisava de dalt a baix els ajuts municipals als serveis d'atenció domiciliària.

El departament de Treball ja va qualificar en el seu moment les infraccions descobertes a Monserveis com "de caràcter molt greu i constitutives d'un delicte penal". Inspecció de Treball va proposar diverses sancions econòmiques a Solubages SL, que sumaven gairebé 735.000 euros. "Ells diuen una versió, però nosaltres en tenim una altra", declarava breument a aquest diari Xavier Pubill en aquell moment. "L'empresa basava els seus beneficis en l'explotació laboral de persones en situació de gran vulnerabilitat: dones immigrants sense papers", denunciava llavors la CGT, que apuntava que l'empresa manresana hauria estat retribuint treballadores amb 375 euros mensuals per 60 hores de feina. Altres treballadores haurien estat ingressant 800 euros mensuals per dotze hores de feina diàries, sis dies a la setmana. El sindicat també denunciava "amenaces" per part de la direcció de l'empresa per no fer pública la seva situació laboral. Les condicions eren crítiques per a la plantilla: el novembre del 2019, s'hi van celebrar eleccions sindicals i a sortir escollida delegada per la UGT l'esposa del gerent.

Malgrat les sancions, l'empresa va continuar "vulnerant drets laborals", segons va traslladar de nou a fiscalia la CGT, que va organitzar diverses protestes davant les instal·lacions de l'empresa.

L'octubre del 2020, Monserveis va declarar concurs de creditors, però els seus clients van ser transferits a Cuidomus, una empresa afincada també a Manresa i administrada per un familiar d'un dels responsables de Monserveis, segons ha denunciat la CGT.