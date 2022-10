El Departament d'Economia i Hisenda ha retallat mig punt la previsió de creixement del PIB català per a aquest any, que passa del 4,9% previst a l'abril al 4,4%. L'Executiu català ho atribueix al context d'elevada incertesa econòmica, on la crisi energètica i l'evolució dels preus se situen com a "principals riscos". En preus corrents, el PIB català arribarà als 264.606 milions d'euros. Així mateix, el Govern també ha revisat a la baixa l'escenari previst per al 2023. En aquest sentit, estima que el PIB se situarà en l'1,7%, 1,2 punts per sota de les últimes previsions. Malgrat tot, el departament encapçalat per Natàlia Mas confia que el creixement de l'economia catalana se situarà per sobre de la zona euro.

Segons explica Economia i Hisenda, les noves previsions macroeconòmiques van en línia amb les estimacions dels principals organismes de referència. En aquest sentit, recullen l'impacte del cost de l'energia, la inflació més persistent del que s'esperava i l'enduriment de les condicions de finançament. "La informació econòmica més recent suggereix una desacceleració de l'activitat durant el tercer trimestre", indica el Departament. Baixa el consum de les llars per la inflació, mentre puja el turisme En concret, l'informe del Govern detalla que l'augment del PIB del 4,4% aquest any vindrà per una aportació de 2,3 punts de la demanda interna i 2,1 punts de la demanda externa. Així mateix, es preveu que el consum de les llars creixi un 1,9%, dos punts per sota de les previsions de l'abril. El Departament indica que es tracta d'un resultat de l'acceleració de la inflació, que espera que perdi força a partir de la primavera del 2023. Per la seva banda, el consum de les administracions públiques creixerà l'1,7%. El Govern també preveu un augment del 15,9% de les exportacions, sobretot impulsades per la recuperació del turisme estranger. De fet, l'executiu destaca que el sector turístic ha tingut una "bona temporada d'estiu" i recorda que les pernoctacions dels viatgers estrangers s'han situat només un 5,9% per sota dels nivells prepandèmia a l'agost. Les importacions creixeran al voltant del 10,2%. El mercat de treball mostra un comportament "més resilient" Pel que fa a l'ocupació, el Departament de Natàlia Mas preveu que la taxa d'atur tanqui l'any en el 9,5%. En aquest sentit, l'executiu destaca que, tot i la rebaixa de les previsions macroeconòmiques, en el cas del mercat de treball es constata un comportament "més resilient". La previsió és crear uns 85.000 llocs de treball, tal com s'apuntava en les estimacions de l'abril. D'aquesta manera, se superarien els nivells d'ocupació previs a la pandèmia. Previsions per al 2023 L'escenari per al 2023 calcula un creixement del PIB català de l'1,7%, 1,2 punts per sota de les previsions de l'abril. En aquest cas, la demanda interna lidera el creixement, amb una aportació d'1,7 punts. Així mateix, el Govern espera un consum de les llars moderat, de l'1,8%, per la inflació i l'augment dels tipus d'interès. A mesura que la inflació torni als seus nivells habituals, la recuperació serà progressiva, reforçada també per la solidesa del mercat de treball. La formació bruta de capital pujarà un 3,6% -a l'abril es fixava en el 6,8%-. Economia i Hisenda detalla que es rebaixa per l'elevada incertesa, l'empitjorament de les condicions de finançament i la persistència d'alguns colls d'ampolla. Finalment, per al 2023 la previsió és crear gairebé 42.000 llocs de treball. Segons els càlculs de l'executiu, hi haurà una "lleugera disminució" de l'atur, d'una dècima, fins al 9,4%. Es tractaria de la taxa més baixa des del 2008.