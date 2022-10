El nombre d’empreses exportadores de la vegueria de la Catalunya Central ha crescut un 10% respecte el 2019, l’últim any abans de l’afectació per la pandèmia de la covid-19. Concretament, les comarques que formen la vegueria de la Catalunya Central (el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès) disposen de 1.957 empreses que venen els seus productes i serveis a l’estranger. Són dades d’Acció, l’agència per la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball.

Aquestes xifres s’han donat a conèixer durant la jornada celebrada aquest dijous a la seu de Creacció a Vic, en col·laboració amb el Consell Empresarial d’Osona, en el marc de la Setmana de la Internacionalització d’Acció. L’acte, amb la presència d’una trentena d’assistents, ha tingut la participació dels directors de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions d’Acció a París, Milà i Zagreb, així com la de la directora territorial del Departament d’Empresa i Treball a la Catalunya Central, Maria Teresa Clotet. Les empreses de la Catalunya Central al món Segons la delegada territorial d’Acció a la Catalunya Central, Laura Sobrevias, “estem detectant cada vegada més interès d’empreses que volen iniciar-se en l’exportació, així com en la promoció i venda a través de canals digitals”. En aquest sentit, apunta, “les empreses perceben la importància d’obrir-se a nous mercats i a noves formes de fer negoci per seguir sent competitives”. Pel gerent del Consell Empresarial d'Osona, Gil Sansalvador, "activitats com aquestes són clau pel territori i una bona manera d'ajudar les empreses a fer aquest pas cap a la multilocalització i la diversificació cap a nous mercats". L’impacte de la pandèmia no ha estat un obstacle per al creixement del nombre d’empreses internacionalitzades. En aquest sentit, les exportacions amb origen a la Catalunya Central es dirigeixen principalment en mercats com el de França, Alemanya, Itàlia i Portugal. Pel que fa als sectors amb més presència internacional, lideren les exportacions els de l’alimentació, la transformació de metalls i altres materials, l’automoció, la maquinària i béns d’equip i el tèxtil i moda. La Setmana de la Internacionalització d’Acció és el principal acte que se celebra anualment a Catalunya per promoure la internacionalització del teixit empresarial català. Es tracta d’un acte fortament consolidat -aquest 2022 se celebra la 29a edició- i que enguany s’ha convertit també en el punt de trobada entre tots els agents público-privats del país que donen suport a l’empresa catalana en els seus processos d’expansió a l’estranger. L’objectiu és sumar esforços entre la Generalitat, mitjançant Acció, les associacions, cambres i entitats catalanes per enfortir el suport a l’empresa en els seus processos de sortida a l’exterior.