El Bages és la tercera comarca del país on més creix respecte del mes d’agost el nombre d’afiliats, l’1,4%. El percentatge quadruplica l’increment mitjà intermensual del país el mes de setembre, que va ser del 0,3%. Només al Vallès Occidental (1,7%) i al Barcelonès (1,4%, però amb un volum total més elevat) va augmentar més el nombre d’afiliats.

De fet, tret del Solsonès, on la variació va ser nul·la d’un mes per l’altre, i l’Alt Urgell, on va caure un mínim 0,1%, en totes les comarques centrals el nombre d’afiliats va créixer per sobre de la mitjana catalana respecte del mes anterior: l’1% al Moianès, el 0,7% al Berguedà i el 0,6% a l’Anoia.