El Consell Comarcal del Bages ha organitzat aquest divendres al matí una demostració gratuïta de maquinària agrícola a Aguilar de Segarra en el marc del programa formatiu «Bages. Treball, talent i tecnologia». La sessió ha tingut la participació de més d’una cinquantena d’assistents, que han pogut veure de ben a prop el funcionament de nova maquinària agrícola. L’objectiu és ajudar la pagesia a trobar maneres més econòmiques de gestionar la terra i que alhora facin possible restituir la seva matèria orgànica per millorar-ne la capacitat productiva.

Pep Bover, pagès de l’Espunyola i el primer a intervenir en la sessió, ha estat testimoni de la situació en què es troben moltes famílies: “Les generacions anteriors ens van deixar una terra bona, amb capacitat d’alimentar-nos, i ara tenim una terra empobrida, que necessita de tot per produir i unes fonts contaminades”. Herbicides, fertilitzants sintètics, i moltes passades de tractor amb la despesa en gasoil que suposen no encaixen amb els nous reptes energètics, climàtics i socials que té la societat al davant. La pagesia sap que ha de transformar la forma en què treballa, però el procés de transformació no està prou madur i les pautes no són encara prou clares ni hi ha itineraris tècnics prou validats.

En aquest panorama, experiències com les de Bover, que ha començat a fer sembra directa en producció ecològica, resulten de molt interès, tant per a qui ja fa la producció ecològica certificada com per a qui fa producció convencional. En la seva intervenció, aquest pagès i ramader del Berguedà ha mostrat les eines que li resulten més útils i ha explicat en quines circumstàncies les utilitza, quins són els seus avantatges i inconvenients, per què va triar-les i quin és el plus que li aporten en la gestió de la terra: “Perquè la ment pugui projectar, la maquinària t’ha d’acompanyar”. I no només la maquinària. El seu ramat de 800 ovelles és un factor imprescindible en el plantejament de Cal Pauet, on es té en compte quina part de la producció es destina als animals, quina part alimenta la terra i quina part es ven directament: “És important tornar a tenir bestiar, encara que només sigui per ajudar-nos a gestionar la nostra finca.”

La segona part de la jornada ha estat dedicada a la demostració de maquinària als camps de cal Camalligat, propers al Casal del Poble, on s’ha fet la primera xerrada. Aquí, Casa Bover, Maquinària Agrícola de Montmajor i Casa Vicens han posat en marxa un descompactador de sòls, una grada rotativa per al desherbatge i una sembradora de sembra directa.

A diferencia del subsolador, la descompactadora estova la terra però torna a tancar el solc que obre i impedeix així que la humitat de la terra s’evapori amb tanta facilitat. Per la seva part, la grada rotativa per al desherbatge, permet arrencar l’herba sense malmetre el cultiu gràcies a l’ajust de la profunditat i la inclinació de l’utillatge. La darrera a funcionar ha estat la sembradora de sembra directa, una màquina que pot ser de tres, quatre o sis metres, que permet diferents condicionaments per ajustar-la als requeriments que calgui i amb capacitat de sembrar directament sobre qualsevol tipus de terreny. L’inconvenient principal és el seu preu: 120.000 euros.

La jornada sobre maquinària innovadora és la primera del cicle que el Consell Comarcal del Bages ha organitzat per al sector agrari dins el programa ‘Bages. Treball, Talent i Tecnologia’. La següent jornada es farà l’11 de novembre a Castellnou de Bages i tractarà de les dificultats i les oportunitats del relleu generacional en la professió.