Tallers Ballús, Concessionari Oficial Toyota a Manresa, ha estat guardonat amb el premi Retailer Excellence 2022 i se situa entre els cincs millors concessionaris del país. El reconeixement forma part del Programa BRIT (Best Retailer In Town) de Toyota, que té l'objectiu de convertir els seus concessionaris en els millors de la seva zona i es basa en tres pilars bàsics: valors, sostenibilitat i atenció a les persones, tant a clients com a empleats, com destaquen a Toyota.

L’entrega del guardó va tenir lloc dijous, dia 20, en un acte a les instal·lacions del concessionari Toyota del carrer Sallent, 69, de Manresa, amb la presència de la plantilla de Tallers Ballús, els seus familiars i gran part de l’equip directiu de Toyota. Després dels parlaments del gerent de Tallers Ballús, Jordi Ballús, i de la directora de Customer Experience de Toyota, Isabel Járrega, es va fer un reconeixement de l’esforç i la implicació dels 28 treballadors de l’empresa. Els empleats van rebre la insígnia del premi i la felicitació individualitzada dels membres de l’equip directiu de Toyota presents a l’acte. Retailer Excellence és un premi que distingeix l'excel·lència de gestió global de concessionari a escala nacional juntament amb la millor experiència de compra i servei segons les opinions dels seus clients, recollides durant tot l'any. Segons Toyota, el premi es crea per posar en valor un servei excel·lent en quatre àrees clau del negoci: processos, instal·lacions, sistemes i persones. Es tracta dels quatre pilars fonamentals que marquen l'experiència dels clients de Toyota. Així, s’han entregat els premis Retailer Excellence als concessionaris que durant el 2021 van destacar per complir els estàndards d’excel·lència requerits per la marca, a més de transmetre als seus clients els valors que la representen.