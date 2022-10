El supermercat Esclat de Sallent tancarà durant els mesos de gener i febrer de l’any que ve per fer-hi les obres per posar al dia l’establiment. Preguntats per aquest diari, responsables del Grup Bon Preu han informat que ja tenen definit el projecte de reforma, que era previst fer del 7 de febrer al 21 de març de l’any passat i que es va posposar a petició d’associacions de veïns i l’Ajuntament de la població per la coincidència del tancament amb les setmanes de confinament municipal per la tercera onada de la covid.

El nou projecte, ara actualitzat, inclou una reforma integral a la ubicació actual que consistirà en l’actualització de mobiliari i maquinària. Es mantindran les mateixes seccions i s’hi incorporarà el servei de forn de cocció de peix i marisc, que permet que els clients es puguin endur el peix cuinat a casa. Una altra novetat serà el servei de caixes automàtiques de pagament, a més de les tradicionals.