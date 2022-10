Fer negocis amb el totxo és una cosa molt comuna a Espanya. I és que la seva rendibilitat el 2021 va créixer fins al 10%, segons les dades del Banc d’Espanya, i es va situar a distància del rendiment de la inversió en un altre tipus de productes financers, com els dipòsits, la borsa o els bons de l’Estat. Generar una renda extra amb aquests béns pot semblar inaccessible per al petit inversor. No obstant això, qualsevol persona amb internet, un dispositiu connectat i uns quants diners a la butxaca pot participar en una o diverses propietats. Això és gràcies a les plataformes digitals que fan d’intermediàries entre el promotor i l’inversor, com ara marketplaces o crowdfundings immobiliaris.

Es tracta de plataformes 100% online que eviten la paperassa i tràmits burocràtics. L’inversor aporta petites quantitats que les apps utilitzen per executar les inversions. «És una forma més democràtica per invertir en immobles que a més fa accessible el valor refugi a més persones», explica Josep Vera, director de desenvolupament de negoci del canal en línia d’Unió de Crèdits Immobiliaris (UCI). A Europa es van destinar el 2021 un total de 845 milions d’euros a projectes immobiliaris amb crowdfunding, segons dades de Statista. «Un dels avantatges és que ofereix la possibilitat de diversificar les inversions en diferents plataformes i propietats», incloent-hi l’accés a tot tipus d’edificacions -locals, oficines o naus industrials-, sosté l’assessor i expert en crowdfunding immobiliari Miguel García. A més, assenyala que darrere de la inversió hi ha un bé que li dona suport i al qual es pot accedir amb poc capital. Amb 50 o 100 euros ja es pot començar a comerciar.

Fins i tot s’obre pas entre els nadius digitals, que troben així una manera de millorar la seva economia. Gràcies a aquestes opcions, els joves prenen cada cop més protagonisme inversor al sector immobiliari. De fet, Gesvalt determina que els millenials -persones que van arribar a l’edat adulta amb el nou mil·lenni- capten entre el 20% i el 30% de les compres d’habitatge a Espanya. «Al sector immobiliari tenen més rendiment i menys risc que en altres mercats com el de les crypto», afegeix.

Límits per a inexperts

Si s’opta pel crowdfunding, hi ha certs límits per als estalviadors sense formació financera. Aquests només podran invertir fins a 3.000 euros per projecte i 10.000 euros anuals al conjunt de plataformes, mentre que els més experimentats podran operar sense límit. Els rendiments que ofereixen perquè sigui atractiva la inversió oscil·la entre el 8% i el 10%, tenint en compte, per exemple, el lloguer dels llogaters i la revaloració de l’immoble en vendre’l després d’un cert temps.

Però tota inversió comporta riscos i aquesta no n’és una excepció. Vera alerta que la rendibilitat no està mai assegurada: «Una cosa és la rendibilitat estimada i l’altra és la real». Els riscos de construcció, llicències o comercials queden «disminuïts perquè s’ofereixen certes garanties per part dels especialistes de les plataformes», afegeix. A Espanya, n’hi ha exemples des del 2015, en què va irrompre la pionera Housers, mentre que ja hi ha desenes d’aquestes empreses, entre elles Estateguru, Crowdestate i Bulkestate. Urbanitae, en un altre cas, va recaptar 1,85 milions d’euros en menys de 30 minuts per a una sola operació.

Els darrers anys s’estan multiplicant les alternatives que apropen l’immobiliari als petits inversors a través de les tecnologies, algunes de les quals es van reunir en el recent congrés BNEW, punt de trobada dels actors de la nova economia. Inviertis n’és un exemple particular perquè permet comprar la totalitat d’immobles des de preus moderats. «Si tens 30.000 euros a Barcelona, et semblarà que no pots accedir a cap immoble, però no és així. En altres localitats com Alacant o València n’hi ha prou per invertir i cobrar una renda periòdicament», explica la CEO i fundadora Rebeca Pérez. La companyia en creixement està activa des del 2019 i fa l’anàlisi demogràfica de la zona dels immobles, explica com es comporta el mercat i ofereix informes arquitectònics per ajudar a la decisió i gestionar l’actiu. Actualment, disposa de 420 propietats a la venda a Espanya i ha crescut un 500% el 2022.

Equito.app és un altre model que afegeix un factor més a l’equació: la tecnologia blockchain, basada en cadena de blocs. És una plataforma d’origen barceloní que busca propietats a la capital catalana per a la inversió. Emet tokens amb tota la informació sobre els immobles i els ven per parts des de 100 euros. La francesa Inés Aranda ja s’hi ha unit: «La meva capacitat adquisitiva no em permet comprar un pis i vaig veure en Equito una bona opció per fer alguna cosa amb els meus estalvis i no deixar-los al banc».