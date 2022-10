La Península Asiàtica

El pensador francès Edgar Morin avisava que Europa era una simple península asiàtica. Hi podríem afegir que també és una gran costa davant mateix del continent africà. La geografia marca molt, sense determinar del tot, l’esdevenidor dels pobles. Hi pensava en veure el recent programa Sense Ficció destinat a l’opositor rus Alexei Navalny, enverinat el 2020, i ara aïllat en una colònia penal. Putin, entre Europa i Àsia, està empresonant milers de ciutadans amb la finalitat de decapitar qualsevol oposició organitzada.

Rússia, seguint la llei del pèndol històric, torna a moure’s en sentit contrari a Europa i provoca que el seu istme peninsular euroasiàtic, situat entre l’Àrtic i el mar Negre, en comptes de ser un lloc de pas esdevingui una muralla. Amb aquest conflicte bèl·lic, Putin volia recuperar el control de la part de l’istme que va del Bàltic al Danubi: amenaçar els països bàltics, recuperar Ucraïna i convertir-la en una segona Bielorússia amb governs titelles i aconseguir que, amb la por al cos, els exestats sota influència de l’URSS: Bulgària, Romania, Eslovàquia i Polònia, actuessin de socis privilegiats com l’Hongria d’Orban. La deriva autoritària, nacionalista i conservadora en molts d’aquests estats avalarien aquest interès, només contraposat pel mal record de la nefasta presència soviètica des del 1945 fins al 1989 que els va portar a adherir-se a l’OTAN. Una altra història és si els dirigents d’aquesta organització de defensa van actuar amb intel·ligència en el moment en què el pèndol de Rússia estava desplaçat cap a Occident. Una dissolució de l’OTAN en aquell moment i la reconstrucció d’una aliança militar, des del Pacífic fins a l’Atlàntic, entre estats de matriu bàsicament europea, amb democràcies més o menys homologables i de cultura majoritàriament cristiana, hauria permès situar els riscos estratègics més importants allà on són realment: l’hegemonia econòmica d’una Xina autoritària, les ones expansives de les explosions socials i polítiques reiterades del món islàmic situat al ventre mateix de Rússia i d’Europa i el repte davant el boom demogràfic africà que situarà el continent com a líder mundial en població en pocs anys.

En comptes d’això ens trobem davant del tercer conflicte de grans potències a l’espai europeu en poc més d’un segle, amb uns EUA sense cap interès en una Europa forta, amb la contribució inestimable de la Gran Bretanya en aquesta direcció i amb la incapacitat de lideratge francoalemany d’una política internacional sòlida. Estem, de facto, al inicis d’una guerra mundial, com diuen alguns analistes, entenent-la com un conflicte que capgira l’ordre internacional existent i on la majoria d’estats es troben en diferents bàndols del conflicte. I que implica la guerra econòmica, la guerra de la informació, així com la guerra cibernètica. Aquesta setmana mateix, el Govern alemany ha cessat el seu cap de ciberseguretat per presumptes vinculacions amb Rússia.

El model de desenvolupament econòmic basat en la sobreproducció deslocalitzada, on la logística permetia transportar components i productes d’una banda a l’altra del món ha quedat impactada no només per la guerra, sinó per la pandèmia, que ha demostrat que Europa, en certs aspectes, ni tan sols era una península, sinó una illa on no arribaven materials bàsics. I també per la demostració científica de l’anormalitat climàtica que situa els fenòmens de fam i migracions massives en els propers anys en l’agenda internacional. L’aprofitament del gas, del petroli i del bloqueig que Putin ha imposat al mar Negre contra les exportacions de cereals d’Ucraïna és un xantatge que accelera aquesta situació internacional de privacions. En un món global tots estem en el camp de batalla directament o indirecta. Com també és cert que qui està vivint en primera línia de front no som nosaltres sinó els milions de persones desplaçades a Ucraïna, els milers de morts en els dos bàndols i la fugida de centenars de milers de joves russos per evitar la seva mobilització militar.

La caiguda de les peces del dominó global s’ha precipitat. Xina tindrà dificultats en implementar la seva nova ruta de la seda si continua alineada amb Putin. Els EUA i altres estats americans incrementaran la seva polarització interna. Europa ho passarà malament i haurà d’accelerar la transició energètica cap a les renovables, caldrà que desglobalitzi segments sencers de la producció si no es vol paralitzar les cadenes de producció i caldrà que intervingui intel·ligentment en el desenvolupament africà. I a l’Orient Mitjà, l’altre istme d’Europa amb Àsia, les contradiccions socials i polítiques esclataran encara més: Israel, món àrab, Turquia, Iran. Venen temps moguts en què potser caldrà una refundació de l’ONU.