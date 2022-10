La igualadina Àngels Chacón, exconsellera d'Empresa al Govern de Quim Torra, ha fitxat per LLYC, consultoria de comunicació, màrqueting i afers públics, com a nova directora sènior d'Estratègia Corporativa a l'oficina de Barcelona. Des d'aquesta posició aportarà la seva experiència en el sector públic i el privat per donar resposta als reptes als quals s'enfronten les empreses i clients de la signatura en l'actual i complex context socioeconòmic, segons un comunicat dela companyia.

Chacón, que a l'agost passat va anunciar que deixava la política i la seva tasca com a líder de Centrem, reportarà directament a María Cura, sòcia i directora general de LLYC Barcelona, amb la qual treballarà en estreta col·laboració per desenvolupar les prioritats fixades a curt i llarg termini. Segons Cura, "incorporar Àngels Chacón com a directora sènior d'Estratègia Corporativa respon a una vocació ferma, la de comptar amb talent capaç de fer front als desafiaments que han d'abordar els nostres clients en la seva ambició global, en un context altament complex. L'Àngels ens aporta una sòlida experiència en el sector privat internacional i en el sector públic, en l'àmbit de l'empresa. Estic convençuda que sumarà i aportarà valor a la firma en la seva ambició de continuar creixent de la mà del nostre equip i clients". Per la seva banda, la ja expolítica, que va deixar la política "farta de lluites internes," afirma que “és un repte apassionant poder continuar contribuint al creixement d'una economia productiva innovadora, sostenible, integradora i oberta al món, acompanyant al teixit empresarial en la definició d'estratègies des dels valors i la solidesa d'una signatura com LLYC”n. Àngels Chacón, llicenciada en Dret (UB), postgrau en gestió del talent en les organitzacions (UB) i especialitzada en Comerç Internacional (CCI), ha desenvolupat la major part de la seva vida professional en l'àmbit privat com a directora d'Exportació en el sector industrial paperer i principalment als mercats de l'Orient Mitjà i Europa de l'Est. A més de gerent de la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA), va ser promotora i codirectora del Centre de Simulació per a la Seguretat dels Pacients 4DHealth. Va ser directora general d'Indústria de la Generalitat i primera dona consellera d'Empresa.