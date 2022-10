El nombre de turistes que van visitar Catalunya al setembre es va acostar als nivells previs a la pandèmia. Segons les dades de la Conjuntura Turística Hotelera publicades aquest dilluns per l'INE, durant el setembre van arribar a Catalunya més de 2 milions de viatgers, només un 3% menys que el 2019 (2,06 milions). Tot i això, les pernoctacions encara es van situar un 11% per sota dels registres precovid i, mentre que fa tres anys n'hi va haver més de 6,5 milions, enguany van baixar fins als 5,8 milions. Pel que fa als preus, es van disparar un 26,75% al setembre en comparació del mateix mes del 2021. De fet, Catalunya va ser la segona comunitat de l'Estat on més van pujar, només superada per Madrid (33,5%).

Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) detallen que la tarifa mitjana diària dels hotels a Catalunya es va situar en els 112,87 euros, mentre que fa un any era de 87,97 euros. A l'Estat, enguany la tarifa es va situar de mitjana en els 107,19 euros i el setembre del 2021 era de 94,10 euros. Els viatgers internacionals impulsen la recuperació del turisme En termes interanuals, l'increment de viatgers a Catalunya al setembre va ser del 53% -l'any passat hi va haver 1,3 milions de turistes. La recuperació va continuar impulsada per l'arribada d'estrangers, que es van duplicar respecte del mateix mes del 2021. En concret, es va passar de rebre 622.811 turistes internacionals el setembre de l'any passat, a acollir-ne més d'1,27 milions enguany. Tot i això, es tracta d'una xifra inferior als nivells del 2019 (1,40 milions). Al setembre també van créixer els viatgers procedents d'altres punts de l'Estat, tot i que no de manera tan accentuada. Mentre que el 2021 van ser 683.065, aquest any van pujar fins als 725.616, el que suposa un augment del 6,2%. Al conjunt de l'Estat, la xifra de turistes al setembre va fregar els 11 milions, el que va suposar també fregar pràcticament els nivells prepandèmia, situant-se només un 0,6% per sota dels 11,03 milions registrats el 2019. En pernoctacions, les xifres de l'INE constaten que es van situar un 4,4% per sota dels nivells precovid. Un 67% de les pernoctacions va correspondre al turisme estranger. Així mateix, l'estada mitjana al setembre es va situar en 3,3 nits. En relació amb el grau d'ocupació, a l'Estat de mitjana es van cobrir el 63,9% de les places ofertades. A les Illes Balears i les Canàries es va ascendir fins al 78,2% i el 72%, respectivament. En canvi, Catalunya es va situar lleugerament per sota de la mitjana estatal, amb un 60,1% d'ocupació mitjana.