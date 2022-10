La Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) ha obert un expedient informatiu a les grans empreses comercialitzadores de gas per les dificultats amb què topen els clients que volen contactar la tarifa regulada de gas. La CNMC vol saber com estan atenent els moviments massius de clients que reclamen aquest canvi a la tarifa regulada. En una entrevista a RNE, la secretària d'Estat d'Energia, Sara Aagesen, ha demanat a les empreses energètiques que "siguin àgils" davant les sol·licituds. Ha advertit que el Govern espanyol rep informacions sobre les "dificultats" que posen les empreses als clients, i ha recordat que han d'atendre aquestes peticions i, si no, el Govern espanyol adoptarà "noves mesures".

Aagesen ha apuntat que en el cas que la CNMC detectés que les empreses plantegen aquestes dificultats als clients, l'organisme regulador podria convertir els expedients informatius en expedients sancionadors. "Ens arriben veus sobre la dificultat a l'hora d'intentar fer el canvi a la tarifa regulada. Cal deixar clar que l'organisme encarregat de vigilar és la CNCM, que ja supervisa si tot funciona adequadament". Ha recordat que totes les empreses comercialitzadores estan "obligades" a prestar aquest servei i "atendre" el client que vol canviar a la tarifa regulada. "Estarem molt pendents per si cal adoptar noves mesures", ha insistit. En aquest sentit, ha explicat que el Ministeri de Transició Ecològica treballa de bracet amb la CNMC per si cal obrir expedients sancionadors, o bé si cal demanar a les comercialitzadores que "davant l'allau de sol·licituds" incrementin les atencions al client. "El que ens arriba per dades de les mateixes comercialitzadores és que hi ha moltíssimes sol·licituds i la dimensió de l'atenció al client és la mateixa", ha dit.